В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы
Член ВГА Рогов: в Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы
Блокпост ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов надеется, что следующими от власти украинских нацистов будут освобождены областные центры Запорожской, Николаевской, Харьковской и Одесской областей.
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал жителей "оккупированных" территорий, включая Крым, готовиться к предстоящей "деоккупации".
"Подоляк ведет себя как человек, абсолютно оторванный от реалий. Если кому и следует готовиться к освобождению и деоккупации, так это жителям городов Николаев, Запорожье, Харьков и Одесса. Это русские города, которые последние десятилетия оказались в оккупации и под гнетом украинских националистов", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.