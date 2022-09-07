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В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы - РИА Новости, 07.09.2022
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В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы
В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы - РИА Новости, 07.09.2022
В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов надеется, что следующими от власти украинских РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:34
2022-09-07T15:34
в мире
запорожская область
николаев (украина)
харьков
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов надеется, что следующими от власти украинских нацистов будут освобождены областные центры Запорожской, Николаевской, Харьковской и Одесской областей.Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал жителей "оккупированных" территорий, включая Крым, готовиться к предстоящей "деоккупации".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
запорожская область
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в мире, запорожская область, николаев (украина), харьков, владимир рогов, украина
В мире, Запорожская область, Николаев (Украина), Харьков, Владимир Рогов, Украина
15:34 07.09.2022
 
В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы

Член ВГА Рогов: в Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в медиабанк
Блокпост ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов надеется, что следующими от власти украинских нацистов будут освобождены областные центры Запорожской, Николаевской, Харьковской и Одесской областей.
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал жителей "оккупированных" территорий, включая Крым, готовиться к предстоящей "деоккупации".
"Подоляк ведет себя как человек, абсолютно оторванный от реалий. Если кому и следует готовиться к освобождению и деоккупации, так это жителям городов Николаев, Запорожье, Харьков и Одесса. Это русские города, которые последние десятилетия оказались в оккупации и под гнетом украинских националистов", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.09.2022
Инфографика
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В миреЗапорожская областьНиколаев (Украина)ХарьковВладимир РоговУкраина
 
 
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