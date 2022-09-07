https://ria.ru/20220907/ukraina-1815163855.html

В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы

В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы - РИА Новости, 07.09.2022

В Запорожской области ждут освобождения Николаева, Харькова и Одессы

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов надеется, что следующими от власти украинских РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:34

2022-09-07T15:34

2022-09-07T15:34

в мире

запорожская область

николаев (украина)

харьков

владимир рогов

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов надеется, что следующими от власти украинских нацистов будут освобождены областные центры Запорожской, Николаевской, Харьковской и Одесской областей.Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал жителей "оккупированных" территорий, включая Крым, готовиться к предстоящей "деоккупации".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

запорожская область

николаев (украина)

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, николаев (украина), харьков, владимир рогов, украина