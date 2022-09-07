https://ria.ru/20220907/ukraina-1815148396.html

В Запорожской области обвинили Киев в "утилизации" украинского народа

В Запорожской области обвинили Киев в "утилизации" украинского народа - РИА Новости, 07.09.2022

В Запорожской области обвинили Киев в "утилизации" украинского народа

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевские власти в политике... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:38

2022-09-07T14:38

2022-09-07T14:38

специальная военная операция на украине

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запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевские власти в политике "утилизации" народа Украины.Украинские войска из-за больших потерь приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении в сторону Херсонской области, сообщили в среду в Минобороны РФ."Из-за отсутствия желания воевать у жителей Украины у боевиков Зеленского будут оголяться целые участки фронта. Количество потерь на херсонском направлении из-за так называемого наступления составляет уже как минимум порядка 4 тысяч человек. Больницы и морги Кривого Рога, Николаева, Одессы переполнены. Режим Зеленского проводит политику утилизации населения на подконтрольных территориях", - заявил Рогов РИА Новости.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины