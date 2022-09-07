https://ria.ru/20220907/ukraina-1815145002.html

На Украине перенесут постановку женщин на воинский учет на год

На Украине перенесут постановку женщин на воинский учет на год - РИА Новости, 07.09.2022

На Украине перенесут постановку женщин на воинский учет на год

Военнообязанным украинкам не будут запрещать выезд из страны во время военного положения, сроки постановки женщин на воинский учет перенесли на год - до 1... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:28

2022-09-07T14:28

2022-09-07T14:29

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Военнообязанным украинкам не будут запрещать выезд из страны во время военного положения, сроки постановки женщин на воинский учет перенесли на год - до 1 октября 2023 года, заявила в среду замминистра обороны Украины Анна Маляр."Теперь уже официально. Никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября нет... Минобороны в рамках полномочий подготовило указ, которым в очередной раз отсрочило сроки принятия женщин определенных профессий/специальностей на воинский учет еще на год - до 1 октября 2023 года", - написала Маляр на своей странице в соцсети.Уточняется, что отсрочка от постановки на учет не означает изменений в законодательстве, но, по заявлению Маляр, на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект закона "О внесении изменений в статью 1 закона Украины "О военной обязанности и воинской службе", который должен будет зафиксировать на законодательном уровне исключительно добровольную постановку женщин на воинский учет.Согласно украинскому законодательству, женщины определенных профессий должны встать на воинский учет, а значит во время военного положения им будет запрещен выезд за границу, о чем сообщал юрист Минобороны Украины Владимир Смилка, ссылаясь на стандарты НАТО и стремление к гендерному равенству.Ранее украинские СМИ публиковали данные указа минобороны страны, согласно которому женщинам ряда профессий придется встать на воинский учет с 1 октября. Среди востребованных отраслей химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы, ряд медицинских специальностей. Издание "Суспильне" сообщало, что в первоначальный список были внесены изменения, сократив перечень до 14 профессий.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html

https://ria.ru/20220907/vsu-1815120169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, верховная рада украины, министерство обороны украины