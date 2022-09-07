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Депутат Рады обвинил Минобороны Украины в коррупции при закупках оружия - РИА Новости, 07.09.2022
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Депутат Рады обвинил Минобороны Украины в коррупции при закупках оружия
Депутат Рады обвинил Минобороны Украины в коррупции при закупках оружия - РИА Новости, 07.09.2022
Депутат Рады обвинил Минобороны Украины в коррупции при закупках оружия
Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил минобороны, а также Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:59
2022-09-07T14:10
в мире
гео лерос
украина
министерство обороны украины
верховная рада украины
владимир зеленский
андрей ермак
коррупция
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил минобороны, а также Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.По словам Лероса, вместо положенного количества вооружений и боеприпасов закупают в несколько раз меньше. Он утверждает, что деньги на вооружение просто крадут."Двадцать девятого июля Минобороны Украины заключило контракт с румынской компанией "Румтехника" на 64 миллиона евро... Согласно контракту, минобороны закупило 20 тысяч ракет для систем залпового огня "Град" по цене 3240 евро за штуку. Но ровно месяц назад они закупили эти же снаряды по 2290 евро. Ровно месяц назад, о чем свидетельствует таможенная декларация. На ровном месте они добавили 950 евро. Им в карман ушло 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов - ред.)", - рассказал Лерос в своем YouТubе-канале.По его словам, в апреле минобороны Украины закупило 23-миллиметровые патроны по 38 евро за штуку, хотя ранее эти же патроны предприятие "Спецтехэкспорт" закупало вдвое дешевле."Ощущение, что Зеленский и его окружение не заинтересованы в быстрой победе… Вместо 100 боеприпасов покупают три, которые в 10 раз дороже. Это и есть госизмена. Когда на крови люди зарабатывают. Такие люди должны сидеть в тюрьме", - считает Лерос.Лерос был избран в украинский парламент от партии "Слуга народа". В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года Лерос в ходе выступления в парламенте показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые присутствовали в зале. Он стал подозреваемым по статье УК "хулиганство". Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным.
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813058272.html
https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814855660.html
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в мире, гео лерос, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, владимир зеленский, андрей ермак, коррупция
В мире, Гео Лерос, Украина, Министерство обороны Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Коррупция
13:59 07.09.2022 (обновлено: 14:10 07.09.2022)
 
Депутат Рады обвинил Минобороны Украины в коррупции при закупках оружия

Депутат Рады Лерос обвинил Минобороны Украины в разворовывании денег на закупке оружия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил минобороны, а также Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.
По словам Лероса, вместо положенного количества вооружений и боеприпасов закупают в несколько раз меньше. Он утверждает, что деньги на вооружение просто крадут.
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"Двадцать девятого июля Минобороны Украины заключило контракт с румынской компанией "Румтехника" на 64 миллиона евро... Согласно контракту, минобороны закупило 20 тысяч ракет для систем залпового огня "Град" по цене 3240 евро за штуку. Но ровно месяц назад они закупили эти же снаряды по 2290 евро. Ровно месяц назад, о чем свидетельствует таможенная декларация. На ровном месте они добавили 950 евро. Им в карман ушло 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов - ред.)", - рассказал Лерос в своем YouТubе-канале.
По его словам, в апреле минобороны Украины закупило 23-миллиметровые патроны по 38 евро за штуку, хотя ранее эти же патроны предприятие "Спецтехэкспорт" закупало вдвое дешевле.
"Ощущение, что Зеленский и его окружение не заинтересованы в быстрой победе… Вместо 100 боеприпасов покупают три, которые в 10 раз дороже. Это и есть госизмена. Когда на крови люди зарабатывают. Такие люди должны сидеть в тюрьме", - считает Лерос.
Лерос был избран в украинский парламент от партии "Слуга народа". В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года Лерос в ходе выступления в парламенте показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые присутствовали в зале. Он стал подозреваемым по статье УК "хулиганство". Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным.
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В миреГео ЛеросУкраинаМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакКоррупция
 
 
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