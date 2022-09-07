https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html

Депутат Рады обвинил Минобороны Украины в коррупции при закупках оружия

Депутат Рады обвинил Минобороны Украины в коррупции при закупках оружия - РИА Новости, 07.09.2022

Депутат Рады обвинил Минобороны Украины в коррупции при закупках оружия

Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил минобороны, а также Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:59

2022-09-07T13:59

2022-09-07T14:10

в мире

гео лерос

украина

министерство обороны украины

верховная рада украины

владимир зеленский

андрей ермак

коррупция

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил минобороны, а также Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.По словам Лероса, вместо положенного количества вооружений и боеприпасов закупают в несколько раз меньше. Он утверждает, что деньги на вооружение просто крадут."Двадцать девятого июля Минобороны Украины заключило контракт с румынской компанией "Румтехника" на 64 миллиона евро... Согласно контракту, минобороны закупило 20 тысяч ракет для систем залпового огня "Град" по цене 3240 евро за штуку. Но ровно месяц назад они закупили эти же снаряды по 2290 евро. Ровно месяц назад, о чем свидетельствует таможенная декларация. На ровном месте они добавили 950 евро. Им в карман ушло 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов - ред.)", - рассказал Лерос в своем YouТubе-канале.По его словам, в апреле минобороны Украины закупило 23-миллиметровые патроны по 38 евро за штуку, хотя ранее эти же патроны предприятие "Спецтехэкспорт" закупало вдвое дешевле."Ощущение, что Зеленский и его окружение не заинтересованы в быстрой победе… Вместо 100 боеприпасов покупают три, которые в 10 раз дороже. Это и есть госизмена. Когда на крови люди зарабатывают. Такие люди должны сидеть в тюрьме", - считает Лерос.Лерос был избран в украинский парламент от партии "Слуга народа". В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года Лерос в ходе выступления в парламенте показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые присутствовали в зале. Он стал подозреваемым по статье УК "хулиганство". Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным.

https://ria.ru/20220830/ukraina-1813058272.html

https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814855660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, гео лерос, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, владимир зеленский, андрей ермак, коррупция