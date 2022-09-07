Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815117215.html
В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной
В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной - РИА Новости, 07.09.2022
В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной
Американские политики используют конфликт на Украине и резко возросшие цены на энергорынке, чтобы продвигать свои интересы, пишет американский экономист Джеймс... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:21
2022-09-07T13:54
украина
россия
западная европа
санкции в отношении россии
в мире
сша
владимир путин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102839/10/1028391020_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_5f7a2b4e22b042d157bccbafcfeb6d4f.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американские политики используют конфликт на Украине и резко возросшие цены на энергорынке, чтобы продвигать свои интересы, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning."Понимание важности Украины для мирового энергетического рынка начинается с ее роли в качестве основного канала доставки природного газа из России в Западную Европу. &lt;…&gt; Это одно из важнейших в мире мест для перевалки энергоресурсов", — говорится в публикации. Рикардс назвал зависимость европейских стран от российского природного газа критической. Так, в ЕС 27 государств получают 40 процентов голубого топлива из России, и значительная его часть проходит транзитом через Украину, отметил он.Автор напомнил, что за последние несколько месяцев цены на энергоносители ожидаемо выросли, и все это чрезвычайно выгодно действующим американским властям, поскольку они заинтересованы в затягивании конфликта на Украине и нестабильности на энергетических рынках. Таким образом, США используют резко подскочившую стоимость нефти и газа, чтобы эффективнее продвигать так называемую зеленую энергетику, ко многим проектам которой члены администрации Белого дома имеют прямое отношение. При этом украинский кризис значительно упрощает эту задачу. В этом и заключается их маленький, но грязный секрет, заключил экономист.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этой линии — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html
https://ria.ru/20220907/neft-1815102524.html
https://ria.ru/20220907/bayden-1815074388.html
украина
россия
западная европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102839/10/1028391020_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_260811a4c937736998bf46a28be04a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, западная европа, санкции в отношении россии, в мире, сша, владимир путин, евросоюз
Украина, Россия, Западная Европа, Санкции в отношении России, В мире, США, Владимир Путин, Евросоюз
13:21 07.09.2022 (обновлено: 13:54 07.09.2022)
 
В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной

Американский экономист Рикардс: США скрывают грязный секрет, связанный с Украиной

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом США в Вашингтоне
Белый дом США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американские политики используют конфликт на Украине и резко возросшие цены на энергорынке, чтобы продвигать свои интересы, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
"Понимание важности Украины для мирового энергетического рынка начинается с ее роли в качестве основного канала доставки природного газа из России в Западную Европу. <…> Это одно из важнейших в мире мест для перевалки энергоресурсов", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин
08:57
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
Рикардс назвал зависимость европейских стран от российского природного газа критической. Так, в ЕС 27 государств получают 40 процентов голубого топлива из России, и значительная его часть проходит транзитом через Украину, отметил он.

Автор напомнил, что за последние несколько месяцев цены на энергоносители ожидаемо выросли, и все это чрезвычайно выгодно действующим американским властям, поскольку они заинтересованы в затягивании конфликта на Украине и нестабильности на энергетических рынках.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
12:49
В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения
Таким образом, США используют резко подскочившую стоимость нефти и газа, чтобы эффективнее продвигать так называемую зеленую энергетику, ко многим проектам которой члены администрации Белого дома имеют прямое отношение. При этом украинский кризис значительно упрощает эту задачу. В этом и заключается их маленький, но грязный секрет, заключил экономист.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этой линии — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
11:37
Fox News: Байден превращает США в Украину
 
УкраинаРоссияЗападная ЕвропаСанкции в отношении РоссииВ миреСШАВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала