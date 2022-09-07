13:21 07.09.2022 (обновлено: 13:54 07.09.2022)
В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной
Американский экономист Рикардс: США скрывают грязный секрет, связанный с Украиной
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американские политики используют конфликт на Украине и резко возросшие цены на энергорынке, чтобы продвигать свои интересы, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
"Понимание важности Украины для мирового энергетического рынка начинается с ее роли в качестве основного канала доставки природного газа из России в Западную Европу. <…> Это одно из важнейших в мире мест для перевалки энергоресурсов", — говорится в публикации.
Рикардс назвал зависимость европейских стран от российского природного газа критической. Так, в ЕС 27 государств получают 40 процентов голубого топлива из России, и значительная его часть проходит транзитом через Украину, отметил он.
Автор напомнил, что за последние несколько месяцев цены на энергоносители ожидаемо выросли, и все это чрезвычайно выгодно действующим американским властям, поскольку они заинтересованы в затягивании конфликта на Украине и нестабильности на энергетических рынках.
Автор напомнил, что за последние несколько месяцев цены на энергоносители ожидаемо выросли, и все это чрезвычайно выгодно действующим американским властям, поскольку они заинтересованы в затягивании конфликта на Украине и нестабильности на энергетических рынках.
Таким образом, США используют резко подскочившую стоимость нефти и газа, чтобы эффективнее продвигать так называемую зеленую энергетику, ко многим проектам которой члены администрации Белого дома имеют прямое отношение. При этом украинский кризис значительно упрощает эту задачу. В этом и заключается их маленький, но грязный секрет, заключил экономист.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этой линии — ухудшить жизнь миллионов людей.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этой линии — ухудшить жизнь миллионов людей.