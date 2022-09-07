https://ria.ru/20220907/ukraina-1815117215.html

В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной

В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной - РИА Новости, 07.09.2022

В США раскрыли грязный секрет Белого дома, связанный с Украиной

Американские политики используют конфликт на Украине и резко возросшие цены на энергорынке, чтобы продвигать свои интересы, пишет американский экономист Джеймс... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:21

2022-09-07T13:21

2022-09-07T13:54

украина

россия

западная европа

санкции в отношении россии

в мире

сша

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американские политики используют конфликт на Украине и резко возросшие цены на энергорынке, чтобы продвигать свои интересы, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning."Понимание важности Украины для мирового энергетического рынка начинается с ее роли в качестве основного канала доставки природного газа из России в Западную Европу. <…> Это одно из важнейших в мире мест для перевалки энергоресурсов", — говорится в публикации. Рикардс назвал зависимость европейских стран от российского природного газа критической. Так, в ЕС 27 государств получают 40 процентов голубого топлива из России, и значительная его часть проходит транзитом через Украину, отметил он.Автор напомнил, что за последние несколько месяцев цены на энергоносители ожидаемо выросли, и все это чрезвычайно выгодно действующим американским властям, поскольку они заинтересованы в затягивании конфликта на Украине и нестабильности на энергетических рынках. Таким образом, США используют резко подскочившую стоимость нефти и газа, чтобы эффективнее продвигать так называемую зеленую энергетику, ко многим проектам которой члены администрации Белого дома имеют прямое отношение. При этом украинский кризис значительно упрощает эту задачу. В этом и заключается их маленький, но грязный секрет, заключил экономист.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этой линии — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

https://ria.ru/20220907/neft-1815102524.html

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украина

россия

западная европа

сша

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, россия, западная европа, санкции в отношении россии, в мире, сша, владимир путин, евросоюз