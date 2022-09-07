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Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии

Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии - РИА Новости, 07.09.2022

Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии

ВС РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:21

2022-09-07T13:21

2022-09-07T14:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

николаевская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в районе населенного пункта Перемога под Николаевым, сообщили в среду в Минобороны."Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогоровка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области", - заявили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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