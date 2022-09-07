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Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии
Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии - РИА Новости, 07.09.2022
Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии
ВС РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:21
2022-09-07T13:21
2022-09-07T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в районе населенного пункта Перемога под Николаевым, сообщили в среду в Минобороны."Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогоровка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области", - заявили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:21 07.09.2022 (обновлено: 14:13 07.09.2022)
Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии
Российские военные поразили позиции трех бригад ВСУ в Николаевской и Херсонской областях