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Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии
Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии - РИА Новости, 07.09.2022
Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии
ВС РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:21
2022-09-07T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в районе населенного пункта Перемога под Николаевым, сообщили в среду в Минобороны."Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогоровка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области", - заявили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ.
россия
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безопасность, россия, херсонская область , николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:21 07.09.2022 (обновлено: 14:13 07.09.2022)
 
Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии

Российские военные поразили позиции трех бригад ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки поразили позиции трех бригад украинской армии в Николаевской и Херсонской областях, а также склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады в районе населенного пункта Перемога под Николаевым, сообщили в среду в Минобороны.
"Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогоровка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области", - заявили в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ.
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