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Украинская 57-я мотопехотная бригада покинула позиции
Украинская 57-я мотопехотная бригада покинула позиции - РИА Новости, 07.09.2022
Украинская 57-я мотопехотная бригада покинула позиции
Личный состав 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Херсонской и Николаевской областях самовольно покинул позиции в связи с большими потерями, сообщили в РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:11
2022-09-07T13:11
2022-09-07T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Личный состав 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Херсонской и Николаевской областях самовольно покинул позиции в связи с большими потерями, сообщили в среду в Минобороны РФ."В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николаевская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:11 07.09.2022 (обновлено: 14:12 07.09.2022)
Украинская 57-я мотопехотная бригада покинула позиции
Минобороны России сообщило, что украинская 57-я мотопехотная бригада покинула позиции