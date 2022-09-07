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Украинская 57-я мотопехотная бригада покинула позиции

Украинская 57-я мотопехотная бригада покинула позиции - РИА Новости, 07.09.2022

Украинская 57-я мотопехотная бригада покинула позиции

Личный состав 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Херсонской и Николаевской областях самовольно покинул позиции в связи с большими потерями, сообщили в РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:11

2022-09-07T13:11

2022-09-07T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Личный состав 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Херсонской и Николаевской областях самовольно покинул позиции в связи с большими потерями, сообщили в среду в Минобороны РФ."В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции", - говорится в сводке министерства.

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Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины