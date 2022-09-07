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ВС России уничтожили до 40 боевиков теробороны в Харьковской области

ВС России уничтожили до 40 боевиков теробороны в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2022

ВС России уничтожили до 40 боевиков теробороны в Харьковской области

Российские войска уничтожили до 40 боевиков теробороны Украины в Харьковской области, более 80 ранены, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:06

2022-09-07T13:06

2022-09-07T14:13

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

харьковская область

россия

украина

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 40 боевиков теробороны Украины в Харьковской области, более 80 ранены, сообщило в среду Минобороны России."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, украина