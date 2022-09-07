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ВС России уничтожили до 40 боевиков теробороны в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2022
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ВС России уничтожили до 40 боевиков теробороны в Харьковской области
ВС России уничтожили до 40 боевиков теробороны в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2022
ВС России уничтожили до 40 боевиков теробороны в Харьковской области
Российские войска уничтожили до 40 боевиков теробороны Украины в Харьковской области, более 80 ранены, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:06
2022-09-07T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 40 боевиков теробороны Украины в Харьковской области, более 80 ранены, сообщило в среду Минобороны России."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Украина
13:06 07.09.2022 (обновлено: 14:13 07.09.2022)
 
ВС России уничтожили до 40 боевиков теробороны в Харьковской области

Минобороны России сообщило об уничтожении до 40 боевиков теробороны в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 40 боевиков теробороны Украины в Харьковской области, более 80 ранены, сообщило в среду Минобороны России.
"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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