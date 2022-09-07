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Путин заявил о необходимости контактировать с ненавидящими режим на Украине - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815092036.html
Путин заявил о необходимости контактировать с ненавидящими режим на Украине
Путин заявил о необходимости контактировать с ненавидящими режим на Украине - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил о необходимости контактировать с ненавидящими режим на Украине
Огромное число людей на Украине ненавидят киевский режим, с этими людьми Россия должна поддерживать связь, поскольку за ними будущее в развитии диалога между РФ РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:33
2022-09-07T12:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владимир путин
в мире
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Огромное число людей на Украине ненавидят киевский режим, с этими людьми Россия должна поддерживать связь, поскольку за ними будущее в развитии диалога между РФ и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверяю вас, на Украине огромное количество людей, которые ненавидят этот режим, и, конечно, мы должны опору делать на этих людей, которые понимают, что происходит и готовы бороться с этим, просто не могут", - отметил Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что РФ должна поддерживать отношения с ними, поскольку "будущее российско-украинских отношений за этой частью украинского общества".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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украина, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:33 07.09.2022 (обновлено: 12:58 07.09.2022)
 
Путин заявил о необходимости контактировать с ненавидящими режим на Украине

Путин: на Украине огромное число людей ненавидит режим в Киеве, надо с ними держать связь

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Огромное число людей на Украине ненавидят киевский режим, с этими людьми Россия должна поддерживать связь, поскольку за ними будущее в развитии диалога между РФ и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверяю вас, на Украине огромное количество людей, которые ненавидят этот режим, и, конечно, мы должны опору делать на этих людей, которые понимают, что происходит и готовы бороться с этим, просто не могут", - отметил Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что РФ должна поддерживать отношения с ними, поскольку "будущее российско-украинских отношений за этой частью украинского общества".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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