https://ria.ru/20220907/ukraina-1815092036.html

Путин заявил о необходимости контактировать с ненавидящими режим на Украине

Путин заявил о необходимости контактировать с ненавидящими режим на Украине - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил о необходимости контактировать с ненавидящими режим на Украине

Огромное число людей на Украине ненавидят киевский режим, с этими людьми Россия должна поддерживать связь, поскольку за ними будущее в развитии диалога между РФ РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:33

2022-09-07T12:33

2022-09-07T12:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владимир путин

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Огромное число людей на Украине ненавидят киевский режим, с этими людьми Россия должна поддерживать связь, поскольку за ними будущее в развитии диалога между РФ и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверяю вас, на Украине огромное количество людей, которые ненавидят этот режим, и, конечно, мы должны опору делать на этих людей, которые понимают, что происходит и готовы бороться с этим, просто не могут", - отметил Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что РФ должна поддерживать отношения с ними, поскольку "будущее российско-украинских отношений за этой частью украинского общества".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр