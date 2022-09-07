11:47 07.09.2022 (обновлено: 14:03 07.09.2022)
МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии
Представитель МИД Украины Николенко потребовал исправить венгерский учебник по географии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы "единственными высокими горами" на Украине, "у подножия которых выстроились исторические венгерские города". В Киеве посчитали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". Кроме того, в учебнике есть рисунок, на котором украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Под ним надпись: "Кому должна принадлежать Украина?".
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"Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", — написал Николенко в соцсетях.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация на Украине стала причиной катастрофического ослабления ЕС.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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