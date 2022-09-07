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МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии - РИА Новости, 07.09.2022
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МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии
МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии - РИА Новости, 07.09.2022
МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии
Представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:47
2022-09-07T14:03
в мире
олег николенко
украина
венгрия
мид украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы "единственными высокими горами" на Украине, "у подножия которых выстроились исторические венгерские города". В Киеве посчитали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". Кроме того, в учебнике есть рисунок, на котором украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Под ним надпись: "Кому должна принадлежать Украина?"."Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", — написал Николенко в соцсетях.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация на Украине стала причиной катастрофического ослабления ЕС.После начала военной спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814054352.html
https://ria.ru/20220901/vengriya-1813607649.html
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в мире, олег николенко, украина, венгрия, мид украины
В мире, Олег Николенко, Украина, Венгрия, МИД Украины
11:47 07.09.2022 (обновлено: 14:03 07.09.2022)
 
МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

Представитель МИД Украины Николенко потребовал исправить венгерский учебник по географии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы "единственными высокими горами" на Украине, "у подножия которых выстроились исторические венгерские города". В Киеве посчитали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". Кроме того, в учебнике есть рисунок, на котором украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Под ним надпись: "Кому должна принадлежать Украина?".
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"Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", — написал Николенко в соцсетях.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация на Украине стала причиной катастрофического ослабления ЕС.
После начала военной спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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