https://ria.ru/20220907/ukraina-1815076986.html

МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии - РИА Новости, 07.09.2022

МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

Представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:47

2022-09-07T11:47

2022-09-07T14:03

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы "единственными высокими горами" на Украине, "у подножия которых выстроились исторические венгерские города". В Киеве посчитали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". Кроме того, в учебнике есть рисунок, на котором украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Под ним надпись: "Кому должна принадлежать Украина?"."Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", — написал Николенко в соцсетях.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация на Украине стала причиной катастрофического ослабления ЕС.После начала военной спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814054352.html

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813607649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, олег николенко, украина, венгрия, мид украины