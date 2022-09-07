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Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815043545.html
Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин
Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин
Россия не начинала военных действия на Украине, их начали в 2014 году те, кто стремился к геноциду своего народа на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:03
2022-09-07T10:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия не начинала военных действия на Украине, их начали в 2014 году те, кто стремился к геноциду своего народа на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."Это часто звучит и я хочу подчеркнуть еще раз абсолютно правильный тезис - мы ничего не начали с точки зрения военных действий (на Украине - ред.), а пытаемся только закончить. Начали военные действия на Украине после государственного переворота в 2014 году те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течение восьми лет", - сказал он.
https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html
россия
украина
донецкая народная республика
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россия, украина, восточный экономический форум — 2022 (вэф), в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:03 07.09.2022 (обновлено: 10:17 07.09.2022)
 
Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия не начинала военных действия на Украине, их начали в 2014 году те, кто стремился к геноциду своего народа на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума.
"Это часто звучит и я хочу подчеркнуть еще раз абсолютно правильный тезис - мы ничего не начали с точки зрения военных действий (на Украине - ред.), а пытаемся только закончить. Начали военные действия на Украине после государственного переворота в 2014 году те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течение восьми лет", - сказал он.
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) Гвоздика в районе Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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