https://ria.ru/20220907/ukraina-1815043545.html

Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин

Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин

Россия не начинала военных действия на Украине, их начали в 2014 году те, кто стремился к геноциду своего народа на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:03

2022-09-07T10:03

2022-09-07T10:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия не начинала военных действия на Украине, их начали в 2014 году те, кто стремился к геноциду своего народа на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."Это часто звучит и я хочу подчеркнуть еще раз абсолютно правильный тезис - мы ничего не начали с точки зрения военных действий (на Украине - ред.), а пытаемся только закончить. Начали военные действия на Украине после государственного переворота в 2014 году те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течение восьми лет", - сказал он.

https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, восточный экономический форум — 2022 (вэф), в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр