https://ria.ru/20220907/ukraina-1815043545.html
Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин
Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин
Россия не начинала военных действия на Украине, их начали в 2014 году те, кто стремился к геноциду своего народа на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:03
2022-09-07T10:03
2022-09-07T10:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия не начинала военных действия на Украине, их начали в 2014 году те, кто стремился к геноциду своего народа на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."Это часто звучит и я хочу подчеркнуть еще раз абсолютно правильный тезис - мы ничего не начали с точки зрения военных действий (на Украине - ред.), а пытаемся только закончить. Начали военные действия на Украине после государственного переворота в 2014 году те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течение восьми лет", - сказал он.
https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:03 07.09.2022 (обновлено: 10:17 07.09.2022)
Россия ничего не начинала на Украине, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить