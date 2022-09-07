https://ria.ru/20220907/uchastie-1815124520.html

В РСВ рассказали об участии тысячей жителей ЛРН и ДНР в проектах платформы

В РСВ рассказали об участии тысячей жителей ЛРН и ДНР в проектах платформы - РИА Новости, 07.09.2022

В РСВ рассказали об участии тысячей жителей ЛРН и ДНР в проектах платформы

Генеральный директор платформы "Россия- страна возможностей" (РСВ) Алексей Комиссаров рассказал РИА Новости на VII Восточном экономическом форуме об участии в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:45

2022-09-07T13:45

2022-09-07T13:45

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

алексей комиссаров

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор платформы "Россия- страна возможностей" (РСВ) Алексей Комиссаров рассказал РИА Новости на VII Восточном экономическом форуме об участии в проектах жителей ЛРН и ДНР."Мы активно работаем с Донецком и Луганском. У нас уже более 80 тысяч молодых людей из ДНР и ЛНР приняли участие в существующих проектах платформы", - отметил он.По его словам, некоторые проекты созданы специально для жителей этих республик."Например, проект, который называется "Пишем будущее". В нем участвует молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. У победителей есть возможность принять участие в другом нашем проекте "Больше чем путешествие". Они получают возможность отправиться в поездки по России, посмотреть на нашу страну. У нас уже побывало в таких путешествиях 642 человека из ЛНР и ДНР, всего до конца года в поездки по России отправятся порядка 5 тысяч человек. Жители республик также активно участвуют в других наших проектах: конкурсе "Моя страна – Моя Россия", проекте "Большой перемене", заявки на участие в котором в этом году подали 68 тысяч школьников из ДНР и ЛНР. А на студенческий конкурс "Твой ход" было подано 3,5 тысячи регистраций. Жители Донецка и Луганска активно присоединяются также к конкурсу "Экософия", несмотря на то, что там много других проблем, молодежь уже начинает думать об экологии и активно участвует в проекте, - заявил Комиссаров.Он также рассказал, что многие победители конкурса управленцев "Лидеры России" начинают работать на этих территориях."Финалист конкурса Виталий Хоценко занял должность председателя правительства ДНР. Многие участники помогают организовывать гуманитарную помощь, встречаются и делятся знаниями со школьниками ДНР и ЛНР. А клуб Лидеров России "Эльбрус" собрал более 1000 школьных рюкзаков для беженцев из ЛНР и ДНР", - отметил гендиректор платформы "Россия - страна возможностей".

https://ria.ru/20211228/proekty-1765918532.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Алёна Пава

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), алексей комиссаров, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)