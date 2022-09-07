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Появились подробности о бизнесмене, убитом в центре Москвы - РИА Новости, 07.09.2022
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Появились подробности о бизнесмене, убитом в центре Москвы
Появились подробности о бизнесмене, убитом в центре Москвы - РИА Новости, 07.09.2022
Появились подробности о бизнесмене, убитом в центре Москвы
Убитый в центре Москвы бизнесмен Михаил Котов возглавлял компанию, торгующую зерном и кормами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:56
2022-09-07T16:26
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
mercedes
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Убитый в центре Москвы бизнесмен Михаил Котов возглавлял компанию, торгующую зерном и кормами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Уточняется, что погибший предприниматель был учредителем компаний "Химфуд" и "Химтех-Холдинг".Как заявили в столичном главке СК, тело Котова нашли в среду утром в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко. По предварительным данным, мужчину застрелили. Подозреваемого уже задержали. В ведомстве отметили, что причиной убийства мог стать конфликт из-за разногласий в бизнесе.Это уже второе тело, найденное за сутки в автомобиле в Московском регионе. До этого труп также обнаружили в багажнике частного таксиста в Подмосковье — после погони мужчину удалось задержать. Впоследствии он признался, что застрелил знакомого, не захотевшего возвращать долг.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), mercedes
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Mercedes
14:56 07.09.2022 (обновлено: 16:26 07.09.2022)
 
Появились подробности о бизнесмене, убитом в центре Москвы

Убитый в Москве бизнесмен Котов был гендиректором компании "БиоАльянс" и торговал зерном

© Фото : Официальный канал прокуратуры г. Москвы в TelegramМесто обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Официальный канал прокуратуры г. Москвы в Telegram
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Убитый в центре Москвы бизнесмен Михаил Котов возглавлял компанию, торгующую зерном и кормами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Михаил Котов являлся гендиректором компании "БиоАльянс", которая занималась оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами", — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что погибший предприниматель был учредителем компаний "Химфуд" и "Химтех-Холдинг".
Как заявили в столичном главке СК, тело Котова нашли в среду утром в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко. По предварительным данным, мужчину застрелили. Подозреваемого уже задержали. В ведомстве отметили, что причиной убийства мог стать конфликт из-за разногласий в бизнесе.
Это уже второе тело, найденное за сутки в автомобиле в Московском регионе. До этого труп также обнаружили в багажнике частного таксиста в Подмосковье — после погони мужчину удалось задержать. Впоследствии он признался, что застрелил знакомого, не захотевшего возвращать долг.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Mercedes
 
 
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