14:56 07.09.2022 (обновлено: 16:26 07.09.2022)
Появились подробности о бизнесмене, убитом в центре Москвы
Убитый в Москве бизнесмен Котов был гендиректором компании "БиоАльянс" и торговал зерном
© Фото : Официальный канал прокуратуры г. Москвы в TelegramМесто обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Убитый в центре Москвы бизнесмен Михаил Котов возглавлял компанию, торгующую зерном и кормами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Михаил Котов являлся гендиректором компании "БиоАльянс", которая занималась оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами", — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что погибший предприниматель был учредителем компаний "Химфуд" и "Химтех-Холдинг".
Как заявили в столичном главке СК, тело Котова нашли в среду утром в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко. По предварительным данным, мужчину застрелили. Подозреваемого уже задержали. В ведомстве отметили, что причиной убийства мог стать конфликт из-за разногласий в бизнесе.
Это уже второе тело, найденное за сутки в автомобиле в Московском регионе. До этого труп также обнаружили в багажнике частного таксиста в Подмосковье — после погони мужчину удалось задержать. Впоследствии он признался, что застрелил знакомого, не захотевшего возвращать долг.
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