https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815153560.html

Появились подробности о бизнесмене, убитом в центре Москвы

Появились подробности о бизнесмене, убитом в центре Москвы - РИА Новости, 07.09.2022

Появились подробности о бизнесмене, убитом в центре Москвы

Убитый в центре Москвы бизнесмен Михаил Котов возглавлял компанию, торгующую зерном и кормами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:56

2022-09-07T14:56

2022-09-07T16:26

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

mercedes

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Убитый в центре Москвы бизнесмен Михаил Котов возглавлял компанию, торгующую зерном и кормами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Уточняется, что погибший предприниматель был учредителем компаний "Химфуд" и "Химтех-Холдинг".Как заявили в столичном главке СК, тело Котова нашли в среду утром в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко. По предварительным данным, мужчину застрелили. Подозреваемого уже задержали. В ведомстве отметили, что причиной убийства мог стать конфликт из-за разногласий в бизнесе.Это уже второе тело, найденное за сутки в автомобиле в Московском регионе. До этого труп также обнаружили в багажнике частного таксиста в Подмосковье — после погони мужчину удалось задержать. Впоследствии он признался, что застрелил знакомого, не захотевшего возвращать долг.

https://ria.ru/20220714/ubiystvo-1802395023.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), mercedes