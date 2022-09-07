https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html

СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве

СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве - РИА Новости, 07.09.2022

СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве

Причиной убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes на набережной в Москве, мог стать конфликт из-за разногласий в бизнесе, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:22

2022-09-07T14:22

2022-09-07T16:37

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Причиной убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes на набережной в Москве, мог стать конфликт из-за разногласий в бизнесе, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.Тело нашли в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко. Судя по всему, мужчину застрелили. Подозреваемый был задержан - о нем ничего пока не сообщалось.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый - бизнесмен Михаил Котов.Это уже второе тело, найденное за сутки в автомобиле в Московском регионе. До этого мертвеца обнаружили в багажнике частного таксиста в Подмосковье - после погони мужчина был задержан и признался, что застрелил знакомого, не захотевшего возвращать ему долг.

https://ria.ru/20220905/ubiystvo-1814633844.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф)