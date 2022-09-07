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СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве - РИА Новости, 07.09.2022
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СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве
СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве - РИА Новости, 07.09.2022
СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве
Причиной убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes на набережной в Москве, мог стать конфликт из-за разногласий в бизнесе, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:22
2022-09-07T16:37
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Причиной убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes на набережной в Москве, мог стать конфликт из-за разногласий в бизнесе, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.Тело нашли в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко. Судя по всему, мужчину застрелили. Подозреваемый был задержан - о нем ничего пока не сообщалось.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый - бизнесмен Михаил Котов.Это уже второе тело, найденное за сутки в автомобиле в Московском регионе. До этого мертвеца обнаружили в багажнике частного таксиста в Подмосковье - после погони мужчина был задержан и признался, что застрелил знакомого, не захотевшего возвращать ему долг.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
14:22 07.09.2022 (обновлено: 16:37 07.09.2022)
 
СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве

СК назвал разногласия в бизнесе причиной убийства мужчины, чье тело нашли в Москве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Причиной убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes на набережной в Москве, мог стать конфликт из-за разногласий в бизнесе, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.
Тело нашли в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко. Судя по всему, мужчину застрелили. Подозреваемый был задержан - о нем ничего пока не сообщалось.
"Одной из версий является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности", - сообщается в Telegram-канале ГСУСК.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый - бизнесмен Михаил Котов.
Это уже второе тело, найденное за сутки в автомобиле в Московском регионе. До этого мертвеца обнаружили в багажнике частного таксиста в Подмосковье - после погони мужчина был задержан и признался, что застрелил знакомого, не захотевшего возвращать ему долг.
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