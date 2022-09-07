https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815122075.html

В центре Москвы в автомобиле нашли убитого мужчину

В центре Москвы в автомобиле нашли убитого мужчину - РИА Новости, 07.09.2022

В центре Москвы в автомобиле нашли убитого мужчину

В автомобиле на набережной Тараса Шевченко в центре Москве обнаружен убитый мужчина с огнестрельными ранениями - подозреваемый задержан, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:38

2022-09-07T13:38

2022-09-07T14:17

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В автомобиле на набережной Тараса Шевченко в центре Москве обнаружен убитый мужчина с огнестрельными ранениями - подозреваемый задержан, сообщают пресс-службы столичной прокуратуры и главка СК РФ."В автомобиле на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении. Судя по фотографии в Telegram-канале столичного надзорного ведомства, мертвеца нашли в красном кроссовере Mercedes."Задержан подозреваемый в совершении преступления, в скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для допроса", - пояснила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Орудие преступления обнаружено и изъято. На месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Координирует работу правоохранительных органов первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

https://ria.ru/20220906/ubiystvo-1814761167.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)