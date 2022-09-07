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В центре Москвы в автомобиле нашли убитого мужчину - РИА Новости, 07.09.2022
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В центре Москвы в автомобиле нашли убитого мужчину
В центре Москвы в автомобиле нашли убитого мужчину - РИА Новости, 07.09.2022
В центре Москвы в автомобиле нашли убитого мужчину
В автомобиле на набережной Тараса Шевченко в центре Москве обнаружен убитый мужчина с огнестрельными ранениями - подозреваемый задержан, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:38
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В автомобиле на набережной Тараса Шевченко в центре Москве обнаружен убитый мужчина с огнестрельными ранениями - подозреваемый задержан, сообщают пресс-службы столичной прокуратуры и главка СК РФ."В автомобиле на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении. Судя по фотографии в Telegram-канале столичного надзорного ведомства, мертвеца нашли в красном кроссовере Mercedes."Задержан подозреваемый в совершении преступления, в скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для допроса", - пояснила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Орудие преступления обнаружено и изъято. На месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Координирует работу правоохранительных органов первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:38 07.09.2022 (обновлено: 14:17 07.09.2022)
 
В центре Москвы в автомобиле нашли убитого мужчину

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Mercedes на набережной Шевченко

© Фото : ГСУ СК России по г. МосквеМесто обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве. 7 сентября 2022
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве. 7 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : ГСУ СК России по г. Москве
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве. 7 сентября 2022
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В автомобиле на набережной Тараса Шевченко в центре Москве обнаружен убитый мужчина с огнестрельными ранениями - подозреваемый задержан, сообщают пресс-службы столичной прокуратуры и главка СК РФ.
"В автомобиле на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении. Судя по фотографии в Telegram-канале столичного надзорного ведомства, мертвеца нашли в красном кроссовере Mercedes.
© Фото : Официальный канал прокуратуры г. Москвы в TelegramМесто обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Официальный канал прокуратуры г. Москвы в Telegram
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
"Задержан подозреваемый в совершении преступления, в скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для допроса", - пояснила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Орудие преступления обнаружено и изъято. На месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Координирует работу правоохранительных органов первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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