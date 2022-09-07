13:38 07.09.2022 (обновлено: 14:17 07.09.2022)
В центре Москвы в автомобиле нашли убитого мужчину
В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Mercedes на набережной Шевченко
© Фото : ГСУ СК России по г. МосквеМесто обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве. 7 сентября 2022
© Фото : ГСУ СК России по г. Москве
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве. 7 сентября 2022
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В автомобиле на набережной Тараса Шевченко в центре Москве обнаружен убитый мужчина с огнестрельными ранениями - подозреваемый задержан, сообщают пресс-службы столичной прокуратуры и главка СК РФ.
"В автомобиле на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении. Судя по фотографии в Telegram-канале столичного надзорного ведомства, мертвеца нашли в красном кроссовере Mercedes.
© Фото : Официальный канал прокуратуры г. Москвы в TelegramМесто обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
"Задержан подозреваемый в совершении преступления, в скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для допроса", - пояснила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Орудие преступления обнаружено и изъято. На месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Координирует работу правоохранительных органов первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.