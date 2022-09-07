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Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве - РИА Новости, 07.09.2022
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Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве
Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве - РИА Новости, 07.09.2022
Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве
Двое воспитанников кадетского корпуса в Туве, в котором были зафиксированы неоднократные нарушения, обвиняются в убийстве 18-летнего юноши, сообщила... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:14
2022-09-07T12:18
происшествия
кызыл
россия
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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Двое воспитанников кадетского корпуса в Туве, в котором были зафиксированы неоднократные нарушения, обвиняются в убийстве 18-летнего юноши, сообщила пресс-служба прокуратуры республики."Прокуратурой города организована проверка по факту обнаружения трупа 18-летнего мужчины в лесном массиве по ул. Сельскохозяйственная Кызыла с признаками насильственной смерти. Установлено, что данные повреждения нанесены потерпевшему 04 сентября несовершеннолетними воспитанниками ГБОУ "Республиканская школа-интернат Тувинский кадетский корпус", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что воспитанники арестованы и им предъявлено обвинение по делу об убийстве. Также в ведомстве добавили, что в отношении третьего фигуранта дела решается вопрос о мере пресечения.В прокуратуре сообщили, что в текущем году в корпусе неоднократно проводились проверки по фактам самовольного ухода воспитанников, ненадлежащей профилактической работы и иным нарушениям закона. В текущем году внесено четыре представления министру образования республики, директору Тувинского кадетского корпуса, о сложившейся ситуации проинформирован глава региона. Должностные лица не приняли мер, что "послужило беспрепятственному доступу на территорию посторонних лиц, употреблению несовершеннолетними спиртных напитков и совершению особо тяжкого преступления", добавляет надзорное ведомство."По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Тувинского кадетского корпуса... возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220906/obzhalovanie-1814869946.html
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происшествия, кызыл, россия
Происшествия, Кызыл, Россия
12:14 07.09.2022 (обновлено: 12:18 07.09.2022)
 
Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве

Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве 18-летнего мужчины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКызыл. Республика Тыва
Кызыл. Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кызыл. Республика Тыва. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Двое воспитанников кадетского корпуса в Туве, в котором были зафиксированы неоднократные нарушения, обвиняются в убийстве 18-летнего юноши, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
"Прокуратурой города организована проверка по факту обнаружения трупа 18-летнего мужчины в лесном массиве по ул. Сельскохозяйственная Кызыла с признаками насильственной смерти. Установлено, что данные повреждения нанесены потерпевшему 04 сентября несовершеннолетними воспитанниками ГБОУ "Республиканская школа-интернат Тувинский кадетский корпус", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что воспитанники арестованы и им предъявлено обвинение по делу об убийстве. Также в ведомстве добавили, что в отношении третьего фигуранта дела решается вопрос о мере пресечения.
В прокуратуре сообщили, что в текущем году в корпусе неоднократно проводились проверки по фактам самовольного ухода воспитанников, ненадлежащей профилактической работы и иным нарушениям закона. В текущем году внесено четыре представления министру образования республики, директору Тувинского кадетского корпуса, о сложившейся ситуации проинформирован глава региона. Должностные лица не приняли мер, что "послужило беспрепятственному доступу на территорию посторонних лиц, употреблению несовершеннолетними спиртных напитков и совершению особо тяжкого преступления", добавляет надзорное ведомство.
"По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Тувинского кадетского корпуса... возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточнили в прокуратуре.
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