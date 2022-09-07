12:14 07.09.2022 (обновлено: 12:18 07.09.2022)
Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве
Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве 18-летнего мужчины
Кызыл. Республика Тыва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Двое воспитанников кадетского корпуса в Туве, в котором были зафиксированы неоднократные нарушения, обвиняются в убийстве 18-летнего юноши, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
"Прокуратурой города организована проверка по факту обнаружения трупа 18-летнего мужчины в лесном массиве по ул. Сельскохозяйственная Кызыла с признаками насильственной смерти. Установлено, что данные повреждения нанесены потерпевшему 04 сентября несовершеннолетними воспитанниками ГБОУ "Республиканская школа-интернат Тувинский кадетский корпус", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что воспитанники арестованы и им предъявлено обвинение по делу об убийстве. Также в ведомстве добавили, что в отношении третьего фигуранта дела решается вопрос о мере пресечения.
В прокуратуре сообщили, что в текущем году в корпусе неоднократно проводились проверки по фактам самовольного ухода воспитанников, ненадлежащей профилактической работы и иным нарушениям закона. В текущем году внесено четыре представления министру образования республики, директору Тувинского кадетского корпуса, о сложившейся ситуации проинформирован глава региона. Должностные лица не приняли мер, что "послужило беспрепятственному доступу на территорию посторонних лиц, употреблению несовершеннолетними спиртных напитков и совершению особо тяжкого преступления", добавляет надзорное ведомство.
"По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Тувинского кадетского корпуса... возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточнили в прокуратуре.