https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815084918.html

Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве

Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве - РИА Новости, 07.09.2022

Воспитанникам кадетского корпуса в Туве предъявили обвинение в убийстве

Двое воспитанников кадетского корпуса в Туве, в котором были зафиксированы неоднократные нарушения, обвиняются в убийстве 18-летнего юноши, сообщила... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:14

2022-09-07T12:14

2022-09-07T12:18

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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Двое воспитанников кадетского корпуса в Туве, в котором были зафиксированы неоднократные нарушения, обвиняются в убийстве 18-летнего юноши, сообщила пресс-служба прокуратуры республики."Прокуратурой города организована проверка по факту обнаружения трупа 18-летнего мужчины в лесном массиве по ул. Сельскохозяйственная Кызыла с признаками насильственной смерти. Установлено, что данные повреждения нанесены потерпевшему 04 сентября несовершеннолетними воспитанниками ГБОУ "Республиканская школа-интернат Тувинский кадетский корпус", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что воспитанники арестованы и им предъявлено обвинение по делу об убийстве. Также в ведомстве добавили, что в отношении третьего фигуранта дела решается вопрос о мере пресечения.В прокуратуре сообщили, что в текущем году в корпусе неоднократно проводились проверки по фактам самовольного ухода воспитанников, ненадлежащей профилактической работы и иным нарушениям закона. В текущем году внесено четыре представления министру образования республики, директору Тувинского кадетского корпуса, о сложившейся ситуации проинформирован глава региона. Должностные лица не приняли мер, что "послужило беспрепятственному доступу на территорию посторонних лиц, употреблению несовершеннолетними спиртных напитков и совершению особо тяжкого преступления", добавляет надзорное ведомство."По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Тувинского кадетского корпуса... возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220906/obzhalovanie-1814869946.html

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происшествия, кызыл, россия