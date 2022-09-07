Источник: по делу об убийстве москвички с собакой проверили четырех человек
Следствие проверило по делу об убийстве москвички, гулявшей с собакой, четырех человек
Собака в парке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Новой Москве женщины, выгуливавшей собаку, проверили на причастность не менее четырех человек, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов прорабатывают несколько версий убийства женщины, в том числе проверяют показания ее супруга.
"В рамках расследования уголовного дела на причастность к убийству было проверено четыре человека", - сказал собеседник агентства, добавив, что у них уже сняли отпечатки пальцев.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела после убийства женщины в Новой Москве. Как ранее рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по словам супруга погибшей, они выгуливали собаку, когда некий прохожий сделал им замечание за то, что собака без поводка. В результате конфликт закончился убийством. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и незаконном обороте оружия.
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