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Источник: по делу об убийстве москвички с собакой проверили четырех человек - РИА Новости, 07.09.2022
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Источник: по делу об убийстве москвички с собакой проверили четырех человек
Источник: по делу об убийстве москвички с собакой проверили четырех человек - РИА Новости, 07.09.2022
Источник: по делу об убийстве москвички с собакой проверили четырех человек
Силовики в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Новой Москве женщины, выгуливавшей собаку, проверили на причастность не менее четырех человек,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:38
2022-09-07T05:38
происшествия
россия
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Новой Москве женщины, выгуливавшей собаку, проверили на причастность не менее четырех человек, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов прорабатывают несколько версий убийства женщины, в том числе проверяют показания ее супруга.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела после убийства женщины в Новой Москве. Как ранее рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по словам супруга погибшей, они выгуливали собаку, когда некий прохожий сделал им замечание за то, что собака без поводка. В результате конфликт закончился убийством. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и незаконном обороте оружия.
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происшествия, россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
05:38 07.09.2022
 
Источник: по делу об убийстве москвички с собакой проверили четырех человек

Следствие проверило по делу об убийстве москвички, гулявшей с собакой, четырех человек

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСобака в парке в Москве
Собака в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Собака в парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Новой Москве женщины, выгуливавшей собаку, проверили на причастность не менее четырех человек, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов прорабатывают несколько версий убийства женщины, в том числе проверяют показания ее супруга.
"В рамках расследования уголовного дела на причастность к убийству было проверено четыре человека", - сказал собеседник агентства, добавив, что у них уже сняли отпечатки пальцев.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела после убийства женщины в Новой Москве. Как ранее рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по словам супруга погибшей, они выгуливали собаку, когда некий прохожий сделал им замечание за то, что собака без поводка. В результате конфликт закончился убийством. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и незаконном обороте оружия.
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