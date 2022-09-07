https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1814997765.html

Источник: по делу об убийстве москвички с собакой проверили четырех человек

Источник: по делу об убийстве москвички с собакой проверили четырех человек - РИА Новости, 07.09.2022

Источник: по делу об убийстве москвички с собакой проверили четырех человек

Силовики в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Новой Москве женщины, выгуливавшей собаку, проверили на причастность не менее четырех человек,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:38

2022-09-07T05:38

2022-09-07T05:38

происшествия

россия

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Новой Москве женщины, выгуливавшей собаку, проверили на причастность не менее четырех человек, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов прорабатывают несколько версий убийства женщины, в том числе проверяют показания ее супруга.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела после убийства женщины в Новой Москве. Как ранее рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по словам супруга погибшей, они выгуливали собаку, когда некий прохожий сделал им замечание за то, что собака без поводка. В результате конфликт закончился убийством. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20220905/ubiystvo-1814633844.html

россия

новая москва

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)