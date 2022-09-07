https://ria.ru/20220907/tyurma-1814994733.html

Освобожденный из мариупольской тюрьмы рассказал об отношении к "Азову"*

Освобожденный из мариупольской тюрьмы рассказал об отношении к "Азову"* - РИА Новости, 07.09.2022

Освобожденный из мариупольской тюрьмы рассказал об отношении к "Азову"*

Арестованных или осужденных украинскими властями боевиков националистического полка "Азов"* содержат в отдельных камерах, поскольку опасаются за их безопасность РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:43

2022-09-07T04:43

2022-09-07T09:08

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ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Арестованных или осужденных украинскими властями боевиков националистического полка "Азов"* содержат в отдельных камерах, поскольку опасаются за их безопасность из-за резко негативного отношения к ним со стороны обычных заключенных, рассказал РИА Новости освобожденный из мариупольской тюрьмы Николай Прищенко.Накануне источник РИА Новости сообщил о первых четырех освобожденных из украинских тюрем гражданах, осужденных за "сепаратизм", в их числе был Прищенко."Их ("азовцев" — Прим. ред.) отдельно держат даже на тюрьмах. Потому что, мне кажется, что если б даже в том же Мариуполе какого-то "азовца" закинули бы в камеру, то он просто оттуда не вышел бы. Там 90% мариупольских сидит, и, зная о том, что они сделали в Мариуполе, их вряд ли бы выпустили из камеры. Их сама администрация тюрьмы не посадит в общие камеры", — сказал бывший заключенный.По его словам, заключенные резко негативно относятся к боевикам "Азова"*, поскольку те постоянно прикрывались мирными гражданами. "В Мариуполе говорят: выйдите в чисто поле и воюйте, что вы за домами прячетесь?" — сказал Прищенко.Ранее Генеральная прокуратура России установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его словам, преступления, совершенные боевиками "Азова"*, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.Ранее Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее.Спецподразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов"* участвовал в украинской карательной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов"* по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК России.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812847115.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/azov-1812029636.html

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