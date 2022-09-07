https://ria.ru/20220907/turtsiya-1815143554.html

В Турции вспыхнул лесной пожар в районе АЭС "Аккую"

В Турции вспыхнул лесной пожар в районе АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.09.2022

В Турции вспыхнул лесной пожар в районе АЭС "Аккую"

Лесной пожар вспыхнул в районе Гюльнар турецкого Мерсина, где расположена АЭС "Аккую", пишет в среду газета Sabah. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:21

2022-09-07T14:21

2022-09-07T14:21

в мире

мерсин (провинция)

турция

аэс "аккую"

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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в районе Гюльнар турецкого Мерсина, где расположена АЭС "Аккую", пишет в среду газета Sabah."Лесной пожар вспыхнул в квартале Бююкечели на трассе Мерсин-Анталья в районе Гюльнар города Мерсин. В то время как в борьбе с лесным пожаром было задействовано пять самолетов, три вертолета и 300 рабочих, 30 близлежащих домов были эвакуированы в целях предосторожности. Проживающие здесь граждане были доставлены в школьный сад" - пишет газета.АЭС "Аккую" - строящаяся атомная электростанция, расположенная на средиземноморском побережье Турции в районе Гюльнар в Мерсине. "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии. "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

https://ria.ru/20220903/akkuyu-1814214081.html

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в мире, мерсин (провинция), турция, аэс "аккую"