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В Турции вспыхнул лесной пожар в районе АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.09.2022
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В Турции вспыхнул лесной пожар в районе АЭС "Аккую"
В Турции вспыхнул лесной пожар в районе АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.09.2022
В Турции вспыхнул лесной пожар в районе АЭС "Аккую"
Лесной пожар вспыхнул в районе Гюльнар турецкого Мерсина, где расположена АЭС "Аккую", пишет в среду газета Sabah. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:21
2022-09-07T14:21
в мире
мерсин (провинция)
турция
аэс "аккую"
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в районе Гюльнар турецкого Мерсина, где расположена АЭС "Аккую", пишет в среду газета Sabah."Лесной пожар вспыхнул в квартале Бююкечели на трассе Мерсин-Анталья в районе Гюльнар города Мерсин. В то время как в борьбе с лесным пожаром было задействовано пять самолетов, три вертолета и 300 рабочих, 30 близлежащих домов были эвакуированы в целях предосторожности. Проживающие здесь граждане были доставлены в школьный сад" - пишет газета.АЭС "Аккую" - строящаяся атомная электростанция, расположенная на средиземноморском побережье Турции в районе Гюльнар в Мерсине. "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии. "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
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в мире, мерсин (провинция), турция, аэс "аккую"
В мире, Мерсин (провинция), Турция, АЭС "Аккую"
14:21 07.09.2022
 
В Турции вспыхнул лесной пожар в районе АЭС "Аккую"

В районе турецкого Мерсина, где расположена АЭС "Аккую", вспыхнул лесной пожар

© РИА Новости / Елена ПалажченкоСтроительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Елена Палажченко
Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в районе Гюльнар турецкого Мерсина, где расположена АЭС "Аккую", пишет в среду газета Sabah.
"Лесной пожар вспыхнул в квартале Бююкечели на трассе Мерсин-Анталья в районе Гюльнар города Мерсин. В то время как в борьбе с лесным пожаром было задействовано пять самолетов, три вертолета и 300 рабочих, 30 близлежащих домов были эвакуированы в целях предосторожности. Проживающие здесь граждане были доставлены в школьный сад" - пишет газета.
АЭС "Аккую" - строящаяся атомная электростанция, расположенная на средиземноморском побережье Турции в районе Гюльнар в Мерсине. "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии. "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую"
 
В миреМерсин (провинция)ТурцияАЭС "Аккую"
 
 
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