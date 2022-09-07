https://ria.ru/20220907/turizm-1815087403.html

Путин призвал правительство решить, кто будет осваивать средства на туризм

Путин призвал правительство решить, кто будет осваивать средства на туризм - РИА Новости, 07.09.2022

Путин призвал правительство решить, кто будет осваивать средства на туризм

Правительство России должно самостоятельно решить, кто должен осваивать выделенные для туристической сферы 10 миллиардов рублей, - Минстрой или Ростуризм,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:19

2022-09-07T12:19

2022-09-07T13:15

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

правительство рф

владимир путин

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Правительство России должно самостоятельно решить, кто должен осваивать выделенные для туристической сферы 10 миллиардов рублей, - Минстрой или Ростуризм, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что логично было бы эти средства направить через Ростуризм."Нам нужно очень много сделать, чтобы развивать инфраструктуру внутреннего туризма. Вчерашняя дискуссия очень простая: кто должен осваивать 10 миллиардов рублей, которые предусмотрены на ряд программ развития туризма, - либо Минстрой, либо Ростуризм", - сказал он, выступая на ВЭФ.Путин отметил, что оба варианта вполне логичны. Минстрой занимается вопросами развития инфраструктуры и строительства, при этом Ростуризм определяет направление развития отрасли."Вполне логично было бы эти средства направить через Ростуризм, но в конечном итоге правительство должно решить самостоятельно. Думаю, что в ближайшее время решение будет принято", - заключил президент.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/turizm-1814956897.html

https://ria.ru/20220906/turizm-1814850321.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), правительство рф, владимир путин, новости - туризм