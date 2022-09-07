https://ria.ru/20220907/tsik-1815245484.html
ЦИК поможет избиркомам Донбасса, если они попросят
ЦИК поможет избиркомам Донбасса, если они попросят - РИА Новости, 07.09.2022
ЦИК поможет избиркомам Донбасса, если они попросят
Центральная избирательная комиссия России готова помочь избиркомам Донбасса в проведении голосования по вопросу присоединения к РФ, а также в подборе помещений... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:55
2022-09-07T18:55
2022-09-07T19:03
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России готова помочь избиркомам Донбасса в проведении голосования по вопросу присоединения к РФ, а также в подборе помещений для голосования беженцев в РФ, если от них поступят соответствующие обращения, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев РИА Новости."Попросят помощи - поедем. Референдум объявят, будет порядок, будут законы принятые или указ местной власти, в котором будет определено, где они открывают избирательные участки, сколько они открывают, это не полномочия Центральной избирательной комиссии, но если они к нам обратятся за помощью в подборе помещений на территории России, мы обязательно поможем", - сказал Булаев.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что было бы правильно провести народные голосования на Донбассе и освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.
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политика, николай булаев, андрей турчак, россия, донбасс, единая россия, украина
Политика, Николай Булаев, Андрей Турчак, Россия, Донбасс, Единая Россия, Украина
18:55 07.09.2022 (обновлено: 19:03 07.09.2022)
ЦИК поможет избиркомам Донбасса, если они попросят
Зампред Булаев: ЦИК поможет избиркомам Донбасса в проведении голосования при их просьбе