https://ria.ru/20220907/tsik-1815245484.html

ЦИК поможет избиркомам Донбасса, если они попросят

ЦИК поможет избиркомам Донбасса, если они попросят - РИА Новости, 07.09.2022

ЦИК поможет избиркомам Донбасса, если они попросят

Центральная избирательная комиссия России готова помочь избиркомам Донбасса в проведении голосования по вопросу присоединения к РФ, а также в подборе помещений... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:55

2022-09-07T18:55

2022-09-07T19:03

политика

николай булаев

андрей турчак

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донбасс

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России готова помочь избиркомам Донбасса в проведении голосования по вопросу присоединения к РФ, а также в подборе помещений для голосования беженцев в РФ, если от них поступят соответствующие обращения, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев РИА Новости."Попросят помощи - поедем. Референдум объявят, будет порядок, будут законы принятые или указ местной власти, в котором будет определено, где они открывают избирательные участки, сколько они открывают, это не полномочия Центральной избирательной комиссии, но если они к нам обратятся за помощью в подборе помещений на территории России, мы обязательно поможем", - сказал Булаев.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что было бы правильно провести народные голосования на Донбассе и освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.

https://ria.ru/20220907/golosovanie-1815242546.html

россия

донбасс

украина

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политика, николай булаев, андрей турчак, россия, донбасс, единая россия, украина