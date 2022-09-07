https://ria.ru/20220907/trup-1815129212.html
В Подмосковье в багажнике таксиста нашли труп
В Подмосковье в багажнике таксиста нашли труп - РИА Новости, 07.09.2022
В Подмосковье в багажнике таксиста нашли труп
Мужчина в Подмосковье уехал от сотрудников ДПС, заметивших в его багажнике мертвеца, и попытался закопать труп - но был все равно схвачен, сообщили журналистам... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:54
2022-09-07T13:54
2022-09-07T13:54
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина в Подмосковье уехал от сотрудников ДПС, заметивших в его багажнике мертвеца, и попытался закопать труп - но был все равно схвачен, сообщили журналистам в пресс-службах областных прокуратуры, ГУМВД и ГСУСК.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный занимался частным извозом.По данным областного главка СК РФ, 7 сентября мужчина в Подмосковье застрелил знакомого из-за денежного долга. Потом он спрятал тело в багажник, но по пути его остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили мертвеца в его машине.В результате преступник попытался скрыться и избавиться от оружия и тела, закопав его возле деревни Дубинино. Однако в конце концов его все равно задержали."Задержан мужчина 1968 года рождения, подозреваемый в убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в ГСУСК.Начальница пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова добавила, что полицейские сейчас также устанавливают все причины произошедшего.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, ход расследования уголовного дела взяла на контроль Солнечногорская городская прокуратура.
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/pogibli-1814353440.html
https://ria.ru/20211122/arest-1760258187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье в багажнике таксиста нашли труп
Житель Подмосковья, занимавшийся частным извозом, убил знакомого и попытался спрятать труп
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Мужчина в Подмосковье уехал от сотрудников ДПС, заметивших в его багажнике мертвеца, и попытался закопать труп - но был все равно схвачен, сообщили
журналистам в пресс-службах областных прокуратуры, ГУМВД и ГСУСК.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный занимался частным извозом.
По данным областного главка СК РФ, 7 сентября мужчина в Подмосковье застрелил знакомого из-за денежного долга. Потом он спрятал тело в багажник, но по пути его остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили мертвеца в его машине.
В результате преступник попытался скрыться и избавиться от оружия и тела, закопав его возле деревни Дубинино. Однако в конце концов его все равно задержали.
"Задержан мужчина 1968 года рождения, подозреваемый в убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в ГСУСК.
Начальница пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова добавила, что полицейские сейчас также устанавливают все причины произошедшего.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, ход расследования уголовного дела взяла на контроль Солнечногорская городская прокуратура.