https://ria.ru/20220907/trup-1815129212.html

В Подмосковье в багажнике таксиста нашли труп

В Подмосковье в багажнике таксиста нашли труп - РИА Новости, 07.09.2022

В Подмосковье в багажнике таксиста нашли труп

Мужчина в Подмосковье уехал от сотрудников ДПС, заметивших в его багажнике мертвеца, и попытался закопать труп - но был все равно схвачен, сообщили журналистам... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:54

2022-09-07T13:54

2022-09-07T13:54

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина в Подмосковье уехал от сотрудников ДПС, заметивших в его багажнике мертвеца, и попытался закопать труп - но был все равно схвачен, сообщили журналистам в пресс-службах областных прокуратуры, ГУМВД и ГСУСК.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный занимался частным извозом.По данным областного главка СК РФ, 7 сентября мужчина в Подмосковье застрелил знакомого из-за денежного долга. Потом он спрятал тело в багажник, но по пути его остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили мертвеца в его машине.В результате преступник попытался скрыться и избавиться от оружия и тела, закопав его возле деревни Дубинино. Однако в конце концов его все равно задержали."Задержан мужчина 1968 года рождения, подозреваемый в убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в ГСУСК.Начальница пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова добавила, что полицейские сейчас также устанавливают все причины произошедшего.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, ход расследования уголовного дела взяла на контроль Солнечногорская городская прокуратура.

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/pogibli-1814353440.html

https://ria.ru/20211122/arest-1760258187.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф