https://ria.ru/20220907/trass-1815230896.html
Трасс назначила экс-посла при ЕС советником по нацбезопасности
Трасс назначила экс-посла при ЕС советником по нацбезопасности - РИА Новости, 07.09.2022
Трасс назначила экс-посла при ЕС советником по нацбезопасности
Советником по национальной безопасности в кабинете нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс назначен экс-посол Британии при ЕС Тим Бэрроу, говорится в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:02
2022-09-07T18:02
2022-09-07T18:02
в мире
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Советником по национальной безопасности в кабинете нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс назначен экс-посол Британии при ЕС Тим Бэрроу, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны в среду."Тим Бэрроу был назначен советником премьер-министра по национальной безопасности", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что Бэрроу сменит на этом посту Стивена Лавгроува, который станет советником премьер-министра по оборонной промышленности.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
Трасс назначила экс-посла при ЕС советником по нацбезопасности
Трасс назначила экс-посла при ЕС Бэрроу своим советником по нацбезопасности