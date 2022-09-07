https://ria.ru/20220907/trass-1815230896.html

Трасс назначила экс-посла при ЕС советником по нацбезопасности

Трасс назначила экс-посла при ЕС советником по нацбезопасности - РИА Новости, 07.09.2022

Трасс назначила экс-посла при ЕС советником по нацбезопасности

Советником по национальной безопасности в кабинете нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс назначен экс-посол Британии при ЕС Тим Бэрроу, говорится в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:02

2022-09-07T18:02

2022-09-07T18:02

в мире

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Советником по национальной безопасности в кабинете нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс назначен экс-посол Британии при ЕС Тим Бэрроу, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны в среду."Тим Бэрроу был назначен советником премьер-министра по национальной безопасности", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что Бэрроу сменит на этом посту Стивена Лавгроува, который станет советником премьер-министра по оборонной промышленности.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

великобритания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лиз трасс, великобритания