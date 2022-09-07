https://ria.ru/20220907/trass-1815159975.html
Медведев назвал нового премьера Британии Трасс некомпетентной русофобкой
Медведев назвал нового премьера Британии Трасс некомпетентной русофобкой - РИА Новости, 07.09.2022
Медведев назвал нового премьера Британии Трасс некомпетентной русофобкой
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании - предрек ее провал и... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:21
2022-09-07T15:21
2022-09-07T15:30
в мире
великобритания
лиз трасс
дмитрий медведев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании - предрек ее провал и уход с позором, как и ее предшественника "лохматого Бориски" - Бориса Джонсона.По его мнению, "новая премьерша некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всём"."Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на 5%...рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска", - написал он.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лиз трасс, дмитрий медведев
В мире, Великобритания, Лиз Трасс, Дмитрий Медведев
15:21 07.09.2022 (обновлено: 15:30 07.09.2022)
Медведев назвал нового премьера Британии Трасс некомпетентной русофобкой
Медведев назвал Лиз Трасс некомпетентной русофобкой и предрек ей судьбу Джонсона
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram
назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании - предрек ее провал и уход с позором, как и ее предшественника "лохматого Бориски" - Бориса Джонсона.
По его мнению, "новая премьерша некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всём".
"Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на 5%...рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска", - написал он.