https://ria.ru/20220907/trass-1815159975.html

Медведев назвал нового премьера Британии Трасс некомпетентной русофобкой

Медведев назвал нового премьера Британии Трасс некомпетентной русофобкой - РИА Новости, 07.09.2022

Медведев назвал нового премьера Британии Трасс некомпетентной русофобкой

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании - предрек ее провал и... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:21

2022-09-07T15:21

2022-09-07T15:30

в мире

великобритания

лиз трасс

дмитрий медведев

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании - предрек ее провал и уход с позором, как и ее предшественника "лохматого Бориски" - Бориса Джонсона.По его мнению, "новая премьерша некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всём"."Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на 5%...рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска", - написал он.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, лиз трасс, дмитрий медведев