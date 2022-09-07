https://ria.ru/20220907/trass-1815067554.html

Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии

Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии - РИА Новости, 07.09.2022

Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии

Президент РФ Владимир Путин, комментируя назначение Лиз Трасс на должность нового премьер-министра Великобритании, сказал, что в этой стране функционирует... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:15

2022-09-07T11:15

2022-09-07T12:19

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владимир путин

лиз трасс

великобритания

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя назначение Лиз Трасс на должность нового премьер-министра Великобритании, сказал, что в этой стране функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания лидера.Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании в понедельник, во вторник она стала премьер-министром страны."В Великобритании функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания главы государства. Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии. Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства. Правящая элита там имеет свои установки" , - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума."Это их дело, как выстраивать отношения с Российской Федерацией, наше дело - защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается", - добавил президент РФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о приходе Трасс к власти в Великобритании Путин прокомментировал приход Трасс к власти в Британии и ожидания России, процедуру избрания премьера там назвал далекой от демократических принципов (без участия народа) 2022-09-07T11:15 true PT0M44S

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Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, лиз трасс, великобритания, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, россия