https://ria.ru/20220907/trass-1815067554.html
Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии
Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии - РИА Новости, 07.09.2022
Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии
Президент РФ Владимир Путин, комментируя назначение Лиз Трасс на должность нового премьер-министра Великобритании, сказал, что в этой стране функционирует... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:15
2022-09-07T11:15
2022-09-07T12:19
в мире
владимир путин
лиз трасс
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восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя назначение Лиз Трасс на должность нового премьер-министра Великобритании, сказал, что в этой стране функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания лидера.Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании в понедельник, во вторник она стала премьер-министром страны."В Великобритании функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания главы государства. Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии. Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства. Правящая элита там имеет свои установки" , - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума."Это их дело, как выстраивать отношения с Российской Федерацией, наше дело - защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается", - добавил президент РФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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Путин о приходе Трасс к власти в Великобритании
Путин прокомментировал приход Трасс к власти в Британии и ожидания России, процедуру избрания премьера там назвал далекой от демократических принципов (без участия народа)
2022-09-07T11:15
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, лиз трасс, великобритания, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, россия
В мире, Владимир Путин, Лиз Трасс, Великобритания, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Россия
11:15 07.09.2022 (обновлено: 12:19 07.09.2022)
Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии
Путин назвал процедуру выбора британского премьера далекой от демократических принципов