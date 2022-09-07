https://ria.ru/20220907/tramp-1815239187.html

Трамп обвинил ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов

Трамп обвинил ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов - РИА Новости, 07.09.2022

Трамп обвинил ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР изъяли у него конфиденциальные медицинские данные и теперь могут сами убедиться, что он "очень здоров". РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:33

2022-09-07T18:33

2022-09-07T18:33

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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР изъяли у него конфиденциальные медицинские данные и теперь могут сами убедиться, что он "очень здоров".Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего."ФБР не только украло мои паспорта... вломившись в мой дом, Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами. По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Он утверждает также, что агенты ФБР забрали его личные налоговые документы и информацию об отношениях с адвокатами. "Однозначное нет и нет. Дни Советского Союза", - заявил Трамп.Действия правоохранительных органов он связывает с желанием демократической администрации США не допустить его к президентским выборам 2024 года.

https://ria.ru/20220904/veschi-1814297486.html

https://ria.ru/20220830/makron-1813235446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дональд трамп, сша, федеральное бюро расследований сша