https://ria.ru/20220907/tramp-1815239187.html
Трамп обвинил ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов
Трамп обвинил ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов - РИА Новости, 07.09.2022
Трамп обвинил ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР изъяли у него конфиденциальные медицинские данные и теперь могут сами убедиться, что он "очень здоров". РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:33
2022-09-07T18:33
2022-09-07T18:33
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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР изъяли у него конфиденциальные медицинские данные и теперь могут сами убедиться, что он "очень здоров".Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего."ФБР не только украло мои паспорта... вломившись в мой дом, Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами. По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Он утверждает также, что агенты ФБР забрали его личные налоговые документы и информацию об отношениях с адвокатами. "Однозначное нет и нет. Дни Советского Союза", - заявил Трамп.Действия правоохранительных органов он связывает с желанием демократической администрации США не допустить его к президентским выборам 2024 года.
https://ria.ru/20220904/veschi-1814297486.html
https://ria.ru/20220830/makron-1813235446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, США, Федеральное бюро расследований США
Трамп обвинил ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов
Трамп заявил, что агенты ФБР изъяли у него конфиденциальные медицинские документы
ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР изъяли у него конфиденциальные медицинские данные и теперь могут сами убедиться, что он "очень здоров".
Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего.
"ФБР не только украло мои паспорта... вломившись в мой дом, Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами. По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Он утверждает также, что агенты ФБР забрали его личные налоговые документы и информацию об отношениях с адвокатами. "Однозначное нет и нет. Дни Советского Союза", - заявил Трамп.
Действия правоохранительных органов он связывает с желанием демократической администрации США не допустить его к президентским выборам 2024 года.