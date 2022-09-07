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СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства - РИА Новости, 07.09.2022
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СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства
СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства
Документы о ядерных возможностях иностранного государства нашли при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:51
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в мире
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Документы о ядерных возможностях иностранного государства нашли при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post.Как говорится в сообщении, некоторые найденные материалы так подробно описывают совершенно секретные американские операции, что их не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности, а доступ к этим данным имели только президент и ограниченный круг представителей администрации.В ходе обыска 8 августа, говорится в сообщении, агенты нашли документы о ядерной готовности иностранного государства. Источники газеты не уточняют, о какой стране идет речь.Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп ранее заявлял, что информация о наличии у него секретных документов о ядерном оружии не соответствует действительности.
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в мире, дональд трамп, сша, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, США, Федеральное бюро расследований США
03:51 07.09.2022 (обновлено: 04:06 07.09.2022)
 
СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства

Washington Post: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Документы о ядерных возможностях иностранного государства нашли при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post.
"Агенты ФБР нашли при обыске документы, описывающие военную оборону иностранного правительства, включая ядерные возможности, говорят знакомые с ситуацией источники", - сообщает издание.
Как говорится в сообщении, некоторые найденные материалы так подробно описывают совершенно секретные американские операции, что их не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности, а доступ к этим данным имели только президент и ограниченный круг представителей администрации.
В ходе обыска 8 августа, говорится в сообщении, агенты нашли документы о ядерной готовности иностранного государства. Источники газеты не уточняют, о какой стране идет речь.
Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп ранее заявлял, что информация о наличии у него секретных документов о ядерном оружии не соответствует действительности.
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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В миреДональд ТрампСШАФедеральное бюро расследований США
 
 
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