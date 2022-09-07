https://ria.ru/20220907/tramp-1814992649.html
СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства
СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства
Документы о ядерных возможностях иностранного государства нашли при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:51
2022-09-07T03:51
2022-09-07T04:06
в мире
дональд трамп
сша
федеральное бюро расследований сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_274955c2370a00ffb6391201a11ad0b8.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Документы о ядерных возможностях иностранного государства нашли при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post.Как говорится в сообщении, некоторые найденные материалы так подробно описывают совершенно секретные американские операции, что их не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности, а доступ к этим данным имели только президент и ограниченный круг представителей администрации.В ходе обыска 8 августа, говорится в сообщении, агенты нашли документы о ядерной готовности иностранного государства. Источники газеты не уточняют, о какой стране идет речь.Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп ранее заявлял, что информация о наличии у него секретных документов о ядерном оружии не соответствует действительности.
https://ria.ru/20220904/veschi-1814297486.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, США, Федеральное бюро расследований США
03:51 07.09.2022 (обновлено: 04:06 07.09.2022)
СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства
Washington Post: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости.
Документы о ядерных возможностях иностранного государства нашли при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает
Washington Post.
"Агенты ФБР
нашли при обыске документы, описывающие военную оборону иностранного правительства, включая ядерные возможности, говорят знакомые с ситуацией источники", - сообщает издание.
Как говорится в сообщении, некоторые найденные материалы так подробно описывают совершенно секретные американские операции, что их не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности, а доступ к этим данным имели только президент и ограниченный круг представителей администрации.
В ходе обыска 8 августа, говорится в сообщении, агенты нашли документы о ядерной готовности иностранного государства. Источники газеты не уточняют, о какой стране идет речь.
Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп ранее заявлял, что информация о наличии у него секретных документов о ядерном оружии не соответствует действительности.