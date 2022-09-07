https://ria.ru/20220907/tramp-1814992649.html

СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства

СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства - РИА Новости, 07.09.2022

СМИ: Трамп хранил документы о ядерных возможностях иностранного государства

Документы о ядерных возможностях иностранного государства нашли при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:51

2022-09-07T03:51

2022-09-07T04:06

в мире

дональд трамп

сша

федеральное бюро расследований сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_274955c2370a00ffb6391201a11ad0b8.jpg

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Документы о ядерных возможностях иностранного государства нашли при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post.Как говорится в сообщении, некоторые найденные материалы так подробно описывают совершенно секретные американские операции, что их не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности, а доступ к этим данным имели только президент и ограниченный круг представителей администрации.В ходе обыска 8 августа, говорится в сообщении, агенты нашли документы о ядерной готовности иностранного государства. Источники газеты не уточняют, о какой стране идет речь.Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп ранее заявлял, что информация о наличии у него секретных документов о ядерном оружии не соответствует действительности.

https://ria.ru/20220904/veschi-1814297486.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, дональд трамп, сша, федеральное бюро расследований сша