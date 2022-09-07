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Марго Робби и Кристиан Бейл сыграли в детективе "Амстердам" - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220907/trailer-1815215347.html
Марго Робби и Кристиан Бейл сыграли в детективе "Амстердам"
Марго Робби и Кристиан Бейл сыграли в детективе "Амстердам" - РИА Новости, 07.09.2022
Марго Робби и Кристиан Бейл сыграли в детективе "Амстердам"
Вышел трейлер комедийного детектива "Амстердам" Дэвида О. Расселла. Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:54
2022-09-07T18:54
культура
марго робби
кристиан бейл
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
звезды
роберт де ниро
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вышел трейлер комедийного детектива "Амстердам" Дэвида О. Расселла. Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios. Главные роли в проекте исполнили Марго Робби, Кристиан Бейл и Джон Дэвид Вашингтон. Они сыграли друзей, которых подозревают в совершении убийства. И теперь им нужно очистить свои имена и найти настоящего преступника. События разворачиваются в Амстердаме 1930 годов. Во второстепенных ролях — тоже звезды: Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой, Зои Салдана, Маттиас Шонартс, Тейлор Свифт, Рами Малек и другие. Премьера ленты запланирована на 7 октября.
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марго робби, кристиан бейл, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды, роберт де ниро, амстердам
Культура, Марго Робби, Кристиан Бейл, Кино и сериалы, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Роберт Де Ниро, Амстердам
18:54 07.09.2022
 
Марго Робби и Кристиан Бейл сыграли в детективе "Амстердам"

Вышел трейлер "Амстердама" с Марго Робби, Кристианом Бейлом и Джоном Дэвидом Вашингтоном

© 20th Century StudiosКадр из трейлера к фильму "Амстердам"
Кадр из трейлера к фильму Амстердам
© 20th Century Studios
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вышел трейлер комедийного детектива "Амстердам" Дэвида О. Расселла. Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios.
Главные роли в проекте исполнили Марго Робби, Кристиан Бейл и Джон Дэвид Вашингтон. Они сыграли друзей, которых подозревают в совершении убийства. И теперь им нужно очистить свои имена и найти настоящего преступника. События разворачиваются в Амстердаме 1930 годов.
Во второстепенных ролях — тоже звезды: Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой, Зои Салдана, Маттиас Шонартс, Тейлор Свифт, Рами Малек и другие.
Премьера ленты запланирована на 7 октября.
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КультураМарго РоббиКристиан БейлКино и сериалыНовости культурыЗнаменитостизвездыРоберт Де НироАмстердам
 
 
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