https://ria.ru/20220907/trailer-1815215347.html

Марго Робби и Кристиан Бейл сыграли в детективе "Амстердам"

Марго Робби и Кристиан Бейл сыграли в детективе "Амстердам" - РИА Новости, 07.09.2022

Марго Робби и Кристиан Бейл сыграли в детективе "Амстердам"

Вышел трейлер комедийного детектива "Амстердам" Дэвида О. Расселла. Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:54

2022-09-07T18:54

2022-09-07T18:54

культура

марго робби

кристиан бейл

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вышел трейлер комедийного детектива "Амстердам" Дэвида О. Расселла. Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios. Главные роли в проекте исполнили Марго Робби, Кристиан Бейл и Джон Дэвид Вашингтон. Они сыграли друзей, которых подозревают в совершении убийства. И теперь им нужно очистить свои имена и найти настоящего преступника. События разворачиваются в Амстердаме 1930 годов. Во второстепенных ролях — тоже звезды: Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой, Зои Салдана, Маттиас Шонартс, Тейлор Свифт, Рами Малек и другие. Премьера ленты запланирована на 7 октября.

https://ria.ru/20220907/petrov-1815129571.html

амстердам

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

марго робби, кристиан бейл, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды, роберт де ниро, амстердам