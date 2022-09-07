Рейтинг@Mail.ru
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара - РИА Новости, 07.09.2022
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара
Для прекращения "долларового устрашения" в мировой торговле можно использовать рубль, юань и рупию, заявил лидер Мьянмы, премьер-министр и глава... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:05
2022-09-07T10:21
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
мьянма
экономика
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814836511_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_a231240ef1e3cd70c9d28dcc50135181.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Для прекращения "долларового устрашения" в мировой торговле можно использовать рубль, юань и рупию, заявил лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн."Крупные державы применяют политику "долларового устрашения"… по моему мнению, в мировой торговле можно использовать такие же валюты, как рубль, юань и рупию. Кроме того, система прямого товарообмена также может заменить доллар", - сказал он в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/ssha-1815001511.html
мьянма
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814836511_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6be452bcc7602b8900bbb5ea8df73d77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), мьянма, экономика, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, мин аун хлайн
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Мьянма, Экономика, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Мин Аун Хлайн
10:05 07.09.2022 (обновлено: 10:21 07.09.2022)
 
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара

Лидер Мьянмы предложил использовать в мировой торговле рубль, юань и рупию вместо доллара

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Для прекращения "долларового устрашения" в мировой торговле можно использовать рубль, юань и рупию, заявил лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн.
"Крупные державы применяют политику "долларового устрашения"… по моему мнению, в мировой торговле можно использовать такие же валюты, как рубль, юань и рупию. Кроме того, система прямого товарообмена также может заменить доллар", - сказал он в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
07:05
Лидер Мьянмы: США разрушают стабильность, мешая сотрудничеству с Россией
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)МьянмаЭкономикаРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетМин Аун Хлайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала