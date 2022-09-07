https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html

Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара

Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара - РИА Новости, 07.09.2022

Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара

Для прекращения "долларового устрашения" в мировой торговле можно использовать рубль, юань и рупию, заявил лидер Мьянмы, премьер-министр и глава... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:05

2022-09-07T10:05

2022-09-07T10:21

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

мьянма

экономика

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Для прекращения "долларового устрашения" в мировой торговле можно использовать рубль, юань и рупию, заявил лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн."Крупные державы применяют политику "долларового устрашения"… по моему мнению, в мировой торговле можно использовать такие же валюты, как рубль, юань и рупию. Кроме того, система прямого товарообмена также может заменить доллар", - сказал он в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/ssha-1815001511.html

мьянма

русский (остров)

владивосток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), мьянма, экономика, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, мин аун хлайн