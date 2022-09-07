https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара - РИА Новости, 07.09.2022
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара
Для прекращения "долларового устрашения" в мировой торговле можно использовать рубль, юань и рупию, заявил лидер Мьянмы, премьер-министр и глава... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:05
2022-09-07T10:05
2022-09-07T10:21
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
мьянма
экономика
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Для прекращения "долларового устрашения" в мировой торговле можно использовать рубль, юань и рупию, заявил лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн."Крупные державы применяют политику "долларового устрашения"… по моему мнению, в мировой торговле можно использовать такие же валюты, как рубль, юань и рупию. Кроме того, система прямого товарообмена также может заменить доллар", - сказал он в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/ssha-1815001511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), мьянма, экономика, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, мин аун хлайн
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Мьянма, Экономика, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Мин Аун Хлайн
10:05 07.09.2022 (обновлено: 10:21 07.09.2022)
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара
Лидер Мьянмы предложил использовать в мировой торговле рубль, юань и рупию вместо доллара