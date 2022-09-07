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ВС России уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области

ВС России уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.09.2022

ВС России уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области

Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:57

2022-09-07T12:57

2022-09-07T13:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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украина

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ."Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объемом более 5,5 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

россия, вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы украины