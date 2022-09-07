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ВС России уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области
ВС России уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.09.2022
ВС России уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области
Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:57
2022-09-07T12:57
2022-09-07T13:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ."Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объемом более 5,5 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:57 07.09.2022 (обновлено: 13:11 07.09.2022)
ВС России уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области
Минобороны: ВС уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области на 5,5 тысячи тонн