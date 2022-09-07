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В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.09.2022
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:33
2022-09-07T07:33
2022-09-07T07:33
вячеслав гладков
белгородская область
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."До 22 сентября в регионе действует "желтый" уровень террористической опасности. Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность, уважаемые друзья. Все эти меры необходимы в текущих условиях", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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вячеслав гладков, белгородская область, общество
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Общество
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 22 сентября