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"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев - РИА Новости, 07.09.2022
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"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев
"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев - РИА Новости, 07.09.2022
"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев
Пятнадцать лет назад в России впервые представили "папу всех бомб" — авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Кадры с испытаний обошли все мировые... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:00
2022-09-07T08:14
безопасность
донецкая народная республика
анатолий корнуков
россия
киев
вооруженные силы рф
исламское государство
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Пятнадцать лет назад в России впервые представили "папу всех бомб" — авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Кадры с испытаний обошли все мировые СМИ. Многие эксперты считают это оружие самым мощным после ядерного. О российском ноу-хау — в материале РИА Новости."Папа" против "мамы"Термобарические боеприпасы по поражающему воздействию сильно отличаются от, например, фугасных. Бомба не просто взрывается, а распыляет аэрозольное облако горючего вещества, которое доли секунды спустя поджигается специальным зарядом. Образующийся в результате огненный шар создает в эпицентре зону высокого давления.Даже без сверхзвуковой ударной волны такой взрыв эффективно поражает цели, свободно проникая в зоны, недоступные для осколочных боеприпасов. "Затекает" в любую складку местности, за любое препятствие. Спрятаться от термобарического оружия практически невозможно.Тактико-технические характеристики "папы всех бомб" строго засекречены. Однако Минобороны обнародовало некоторые детали. Прежде всего российская термобарическая авиабомба значительно превосходит по разрушающей силе ближайший аналог, американский фугасный боеприпас GBU-43/B MOAB, который западные СМИ окрестили "мамой всех бомб".Как уточнили в министерстве, температура в эпицентре взрыва в два раза выше, а общая площадь поражения больше в 20 раз. Мощность приблизительно равна 44 тоннам в тротиловом эквиваленте."По своей эффективности и возможностям боеприпас соизмерим с ядерным оружием, — объяснил журналистам и. о. начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Рукшин. — В то же время, я хочу это особо подчеркнуть, бомба абсолютно не загрязняет окружающую среду".Восемь футбольных полейГенерал армии Анатолий Корнуков добавляет: ракет, способных нести столь мощный заряд, пока не существует. Единственный способ доставки — самолет.Впрочем, у ВС России есть сухопутные аналоги.В частности, в зоне специальной военной операции на Украине активно применяются тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Это объемно-детонирующее оружие ближнего боя дальностью не более шести километров.Разрушительная мощь тяжелых огнеметов с лихвой искупает их изъяны, такие как недостаточное бронирование, большие размеры, уязвимость для ПТРК и гранатометов. Один залп ТОС-1А накрывает четыре квадратных километра — это восемь футбольных полей. Взрывные волны "накладываются" друг на друга, усиливая поражающий эффект."Огнеметы "Солнцепек" здорово помогли нам под Авдеевкой, — говорит офицер армии ДНР с позывным Клим. — На этом направлении была сложная сеть траншей и полевых укреплений. Обычная ствольная и реактивная артиллерия не взломает такую линию обороны — все забетонировано. А после залпа "Солнцепека" можно заходить на позиции, практически ничего не опасаясь".Поэтому украинские военные, как отметили в российском Минобороны, давно охотятся на эти огнеметные системы. Оружие и вправду уникальное — аналогов в других странах не найти."Карманная" артиллерия"Солнцепеки" эффективны не только против мощных укреплений. Их применяли и на открытой местности — в Сирии, против оружейных караванов "Исламского государства"*.На Ближнем Востоке, кстати, термобарические боеприпасы применяла и армия США. Во время войны в Ираке американские морпехи активно использовали 40-миллиметровые барабанные гранатометы MGL с бомбами XM1060, а также объемно-детонирующий выстрел для противотанкового SMAW. По сообщениям западной прессы, одним ударом такого оружия однажды удалось полностью уничтожить каменное одноэтажное здание вместе со скрывшимися внутри солдатами.В России ближайший аналог SMAW — реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", в годы Афганской войны прозванный "шайтан-трубой". По фугасному воздействию его боеприпас не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. В армии этот комплекс называют "карманной" артиллерией пехоты."Именно из "Шмеля" в марте мы уничтожили бункер на восточных окраинах Мариуполя, — ранее рассказал РИА Новости командир 3-го батальона 107-го полка армии ДНР Михаил Ересько. — РПГ его не брали. Пытались наводить минометы — тоже безрезультатно. В итоге один из моих бойцов вечером подполз поближе и попал из "Шмеля" прямо в амбразуру".Термобарические боеприпасы остаются ноу-хау российской армии — западные образцы по многим параметрам уступают. А некоторые варианты и вовсе еще не применялись, например "папа всех бомб". Это оружие, несмотря на конвенциональный статус, рассматривается как сдерживающий фактор.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/1814687483.html
https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814884225.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, донецкая народная республика, анатолий корнуков, россия, киев, вооруженные силы рф, исламское государство, тос-1а "солнцепек"
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Анатолий Корнуков, Россия, Киев, Вооруженные силы РФ, Исламское государство, ТОС-1А "Солнцепек"
08:00 07.09.2022 (обновлено: 08:14 07.09.2022)
 

"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России — завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Кубинке
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России — завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Пятнадцать лет назад в России впервые представили "папу всех бомб" — авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Кадры с испытаний обошли все мировые СМИ. Многие эксперты считают это оружие самым мощным после ядерного. О российском ноу-хау — в материале РИА Новости.

"Папа" против "мамы"

Термобарические боеприпасы по поражающему воздействию сильно отличаются от, например, фугасных. Бомба не просто взрывается, а распыляет аэрозольное облако горючего вещества, которое доли секунды спустя поджигается специальным зарядом. Образующийся в результате огненный шар создает в эпицентре зону высокого давления.
Ополченцы Донбасса – о войне и своем будущем - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 22:33На мушке
Ополченцы Донбасса – о войне и своем будущем
Даже без сверхзвуковой ударной волны такой взрыв эффективно поражает цели, свободно проникая в зоны, недоступные для осколочных боеприпасов. "Затекает" в любую складку местности, за любое препятствие. Спрятаться от термобарического оружия практически невозможно.
Тактико-технические характеристики "папы всех бомб" строго засекречены. Однако Минобороны обнародовало некоторые детали. Прежде всего российская термобарическая авиабомба значительно превосходит по разрушающей силе ближайший аналог, американский фугасный боеприпас GBU-43/B MOAB, который западные СМИ окрестили "мамой всех бомб".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Самолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Как уточнили в министерстве, температура в эпицентре взрыва в два раза выше, а общая площадь поражения больше в 20 раз. Мощность приблизительно равна 44 тоннам в тротиловом эквиваленте.
"По своей эффективности и возможностям боеприпас соизмерим с ядерным оружием, — объяснил журналистам и. о. начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Рукшин. — В то же время, я хочу это особо подчеркнуть, бомба абсолютно не загрязняет окружающую среду".

Восемь футбольных полей

Генерал армии Анатолий Корнуков добавляет: ракет, способных нести столь мощный заряд, пока не существует. Единственный способ доставки — самолет.
Впрочем, у ВС России есть сухопутные аналоги.
Саперы разминируют укрепрайон в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 16:25Специальная военная операция на Украине
Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила
В частности, в зоне специальной военной операции на Украине активно применяются тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Это объемно-детонирующее оружие ближнего боя дальностью не более шести километров.
Разрушительная мощь тяжелых огнеметов с лихвой искупает их изъяны, такие как недостаточное бронирование, большие размеры, уязвимость для ПТРК и гранатометов. Один залп ТОС-1А накрывает четыре квадратных километра — это восемь футбольных полей. Взрывные волны "накладываются" друг на друга, усиливая поражающий эффект.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр видео
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр видео
"Огнеметы "Солнцепек" здорово помогли нам под Авдеевкой, — говорит офицер армии ДНР с позывным Клим. — На этом направлении была сложная сеть траншей и полевых укреплений. Обычная ствольная и реактивная артиллерия не взломает такую линию обороны — все забетонировано. А после залпа "Солнцепека" можно заходить на позиции, практически ничего не опасаясь".
Поэтому украинские военные, как отметили в российском Минобороны, давно охотятся на эти огнеметные системы. Оружие и вправду уникальное — аналогов в других странах не найти.

"Карманная" артиллерия

"Солнцепеки" эффективны не только против мощных укреплений. Их применяли и на открытой местности — в Сирии, против оружейных караванов "Исламского государства"*.
На Ближнем Востоке, кстати, термобарические боеприпасы применяла и армия США. Во время войны в Ираке американские морпехи активно использовали 40-миллиметровые барабанные гранатометы MGL с бомбами XM1060, а также объемно-детонирующий выстрел для противотанкового SMAW. По сообщениям западной прессы, одним ударом такого оружия однажды удалось полностью уничтожить каменное одноэтажное здание вместе со скрывшимися внутри солдатами.
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкВоенные учения в Ингушетии
Военные учения в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Военные учения в Ингушетии
В России ближайший аналог SMAW — реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", в годы Афганской войны прозванный "шайтан-трубой". По фугасному воздействию его боеприпас не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. В армии этот комплекс называют "карманной" артиллерией пехоты.
"Именно из "Шмеля" в марте мы уничтожили бункер на восточных окраинах Мариуполя, — ранее рассказал РИА Новости командир 3-го батальона 107-го полка армии ДНР Михаил Ересько. — РПГ его не брали. Пытались наводить минометы — тоже безрезультатно. В итоге один из моих бойцов вечером подполз поближе и попал из "Шмеля" прямо в амбразуру".
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 06:16
Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам
Термобарические боеприпасы остаются ноу-хау российской армии — западные образцы по многим параметрам уступают. А некоторые варианты и вовсе еще не применялись, например "папа всех бомб". Это оружие, несмотря на конвенциональный статус, рассматривается как сдерживающий фактор.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАнатолий КорнуковРоссияКиевВооруженные силы РФИсламское государствоТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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