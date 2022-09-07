https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html

"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев

"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев - РИА Новости, 07.09.2022

"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев

Пятнадцать лет назад в России впервые представили "папу всех бомб" — авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Кадры с испытаний обошли все мировые... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:14

безопасность

донецкая народная республика

анатолий корнуков

россия

киев

вооруженные силы рф

исламское государство

тос-1а "солнцепек"

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Пятнадцать лет назад в России впервые представили "папу всех бомб" — авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Кадры с испытаний обошли все мировые СМИ. Многие эксперты считают это оружие самым мощным после ядерного. О российском ноу-хау — в материале РИА Новости."Папа" против "мамы"Термобарические боеприпасы по поражающему воздействию сильно отличаются от, например, фугасных. Бомба не просто взрывается, а распыляет аэрозольное облако горючего вещества, которое доли секунды спустя поджигается специальным зарядом. Образующийся в результате огненный шар создает в эпицентре зону высокого давления.Даже без сверхзвуковой ударной волны такой взрыв эффективно поражает цели, свободно проникая в зоны, недоступные для осколочных боеприпасов. "Затекает" в любую складку местности, за любое препятствие. Спрятаться от термобарического оружия практически невозможно.Тактико-технические характеристики "папы всех бомб" строго засекречены. Однако Минобороны обнародовало некоторые детали. Прежде всего российская термобарическая авиабомба значительно превосходит по разрушающей силе ближайший аналог, американский фугасный боеприпас GBU-43/B MOAB, который западные СМИ окрестили "мамой всех бомб".Как уточнили в министерстве, температура в эпицентре взрыва в два раза выше, а общая площадь поражения больше в 20 раз. Мощность приблизительно равна 44 тоннам в тротиловом эквиваленте."По своей эффективности и возможностям боеприпас соизмерим с ядерным оружием, — объяснил журналистам и. о. начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Рукшин. — В то же время, я хочу это особо подчеркнуть, бомба абсолютно не загрязняет окружающую среду".Восемь футбольных полейГенерал армии Анатолий Корнуков добавляет: ракет, способных нести столь мощный заряд, пока не существует. Единственный способ доставки — самолет.Впрочем, у ВС России есть сухопутные аналоги.В частности, в зоне специальной военной операции на Украине активно применяются тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Это объемно-детонирующее оружие ближнего боя дальностью не более шести километров.Разрушительная мощь тяжелых огнеметов с лихвой искупает их изъяны, такие как недостаточное бронирование, большие размеры, уязвимость для ПТРК и гранатометов. Один залп ТОС-1А накрывает четыре квадратных километра — это восемь футбольных полей. Взрывные волны "накладываются" друг на друга, усиливая поражающий эффект."Огнеметы "Солнцепек" здорово помогли нам под Авдеевкой, — говорит офицер армии ДНР с позывным Клим. — На этом направлении была сложная сеть траншей и полевых укреплений. Обычная ствольная и реактивная артиллерия не взломает такую линию обороны — все забетонировано. А после залпа "Солнцепека" можно заходить на позиции, практически ничего не опасаясь".Поэтому украинские военные, как отметили в российском Минобороны, давно охотятся на эти огнеметные системы. Оружие и вправду уникальное — аналогов в других странах не найти."Карманная" артиллерия"Солнцепеки" эффективны не только против мощных укреплений. Их применяли и на открытой местности — в Сирии, против оружейных караванов "Исламского государства"*.На Ближнем Востоке, кстати, термобарические боеприпасы применяла и армия США. Во время войны в Ираке американские морпехи активно использовали 40-миллиметровые барабанные гранатометы MGL с бомбами XM1060, а также объемно-детонирующий выстрел для противотанкового SMAW. По сообщениям западной прессы, одним ударом такого оружия однажды удалось полностью уничтожить каменное одноэтажное здание вместе со скрывшимися внутри солдатами.В России ближайший аналог SMAW — реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", в годы Афганской войны прозванный "шайтан-трубой". По фугасному воздействию его боеприпас не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. В армии этот комплекс называют "карманной" артиллерией пехоты."Именно из "Шмеля" в марте мы уничтожили бункер на восточных окраинах Мариуполя, — ранее рассказал РИА Новости командир 3-го батальона 107-го полка армии ДНР Михаил Ересько. — РПГ его не брали. Пытались наводить минометы — тоже безрезультатно. В итоге один из моих бойцов вечером подполз поближе и попал из "Шмеля" прямо в амбразуру".Термобарические боеприпасы остаются ноу-хау российской армии — западные образцы по многим параметрам уступают. А некоторые варианты и вовсе еще не применялись, например "папа всех бомб". Это оружие, несмотря на конвенциональный статус, рассматривается как сдерживающий фактор.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/1814687483.html

https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814884225.html

https://ria.ru/20220903/ssha-1814175253.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, донецкая народная республика, анатолий корнуков, россия, киев, вооруженные силы рф, исламское государство, тос-1а "солнцепек"