https://ria.ru/20220907/terakt-1815048709.html

В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге

В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге - РИА Новости, 07.09.2022

В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге

Правоохранители Запорожской области обезвредили "растяжку" на автодороге Харьков – Симферополь, сообщается в Telegram-канале МВД области. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:19

2022-09-07T10:19

2022-09-07T10:27

специальная военная операция на украине

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Правоохранители Запорожской области обезвредили "растяжку" на автодороге Харьков – Симферополь, сообщается в Telegram-канале МВД области."На автодороге Харьков – Симферополь, за мостом, который проходит через реку Большой Утлюк, была установлена "растяжка", которая была обнаружена в ходе исследования данного участка. Обнаруженное было извлечено взрывотехниками", - сообщили в МВД.

https://ria.ru/20220523/rastyazhka-1790099276.html

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Кирилл Волков

запорожская область, происшествия, украина, ситуация в днр и лнр