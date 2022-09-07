https://ria.ru/20220907/terakt-1815048709.html
В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге
В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге - РИА Новости, 07.09.2022
В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге
Правоохранители Запорожской области обезвредили "растяжку" на автодороге Харьков – Симферополь, сообщается в Telegram-канале МВД области. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:19
2022-09-07T10:19
2022-09-07T10:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Правоохранители Запорожской области обезвредили "растяжку" на автодороге Харьков – Симферополь, сообщается в Telegram-канале МВД области."На автодороге Харьков – Симферополь, за мостом, который проходит через реку Большой Утлюк, была установлена "растяжка", которая была обнаружена в ходе исследования данного участка. Обнаруженное было извлечено взрывотехниками", - сообщили в МВД.
https://ria.ru/20220523/rastyazhka-1790099276.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:19 07.09.2022 (обновлено: 10:27 07.09.2022)
В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге
В Запорожской области обезвредили растяжку, установленную на трассе Харьков — Симферополь