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В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/terakt-1815048709.html
В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге
В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге - РИА Новости, 07.09.2022
В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге
Правоохранители Запорожской области обезвредили "растяжку" на автодороге Харьков – Симферополь, сообщается в Telegram-канале МВД области. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:19
2022-09-07T10:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Правоохранители Запорожской области обезвредили "растяжку" на автодороге Харьков – Симферополь, сообщается в Telegram-канале МВД области."На автодороге Харьков – Симферополь, за мостом, который проходит через реку Большой Утлюк, была установлена "растяжка", которая была обнаружена в ходе исследования данного участка. Обнаруженное было извлечено взрывотехниками", - сообщили в МВД.
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запорожская область
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запорожская область, происшествия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:19 07.09.2022 (обновлено: 10:27 07.09.2022)
 
В Запорожской области предотвратили теракт на автодороге

В Запорожской области обезвредили растяжку, установленную на трассе Харьков — Симферополь

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Сапер - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Правоохранители Запорожской области обезвредили "растяжку" на автодороге Харьков – Симферополь, сообщается в Telegram-канале МВД области.
"На автодороге Харьков – Симферополь, за мостом, который проходит через реку Большой Утлюк, была установлена "растяжка", которая была обнаружена в ходе исследования данного участка. Обнаруженное было извлечено взрывотехниками", - сообщили в МВД.
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23 мая, 10:35Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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