02:45 07.09.2022 (обновлено: 05:07 07.09.2022)
Совбез ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле
Совет Безопасности ООН строжайшим образом осудил теракт у посольства России в Кабуле
© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
ООН, 7 сен - РИА Новости. Совбез ООН строжайшим образом осудил недавний теракт у посольства России в Кабуле, говорится в заявлении СБ для прессы.
"Члены Совета безопасности самым решительным образом осудили... террористический акт у посольства РФ в Кабуле, произошедший 5 сентября 2022 года, ответственность за который взяла на себя организация "Исламское государство в провинции Хорасан"*, связанная с ИГИЛ*, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое сотрудников российского посольства, и еще несколько получили ранения", - сказано в заявлении.
Члены Совбеза ООН потребовали привлечь к ответу заказчиков, исполнителей и спонсоров теракта.
"Члены Совета безопасности призвали все соответствующие стороны... обеспечивать охрану и безопасность дипломатических и консульских помещений и персонала государств-членов ООН", - сказано в заявлении.
*Запрещенная в России террористическая организация