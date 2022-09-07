Совбез ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

"Члены Совета безопасности самым решительным образом осудили... террористический акт у посольства РФ в Кабуле, произошедший 5 сентября 2022 года, ответственность за который взяла на себя организация "Исламское государство в провинции Хорасан"*, связанная с ИГИЛ*, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое сотрудников российского посольства, и еще несколько получили ранения", - сказано в заявлении.