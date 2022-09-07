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Совбез ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 07.09.2022
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Совбез ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле
Совбез ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 07.09.2022
Совбез ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле
Совбез ООН строжайшим образом осудил недавний теракт у посольства России в Кабуле, говорится в заявлении СБ для прессы. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:45
2022-09-07T05:07
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кабул (город)
совет безопасности оон
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ООН, 7 сен - РИА Новости. Совбез ООН строжайшим образом осудил недавний теракт у посольства России в Кабуле, говорится в заявлении СБ для прессы.Члены Совбеза ООН потребовали привлечь к ответу заказчиков, исполнителей и спонсоров теракта."Члены Совета безопасности призвали все соответствующие стороны... обеспечивать охрану и безопасность дипломатических и консульских помещений и персонала государств-членов ООН", - сказано в заявлении.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, кабул (город), совет безопасности оон
В мире, Россия, Кабул (город), Совет Безопасности ООН
02:45 07.09.2022 (обновлено: 05:07 07.09.2022)
 
Совбез ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

Совет Безопасности ООН строжайшим образом осудил теракт у посольства России в Кабуле

© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
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ООН, 7 сен - РИА Новости. Совбез ООН строжайшим образом осудил недавний теракт у посольства России в Кабуле, говорится в заявлении СБ для прессы.

"Члены Совета безопасности самым решительным образом осудили... террористический акт у посольства РФ в Кабуле, произошедший 5 сентября 2022 года, ответственность за который взяла на себя организация "Исламское государство в провинции Хорасан"*, связанная с ИГИЛ*, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое сотрудников российского посольства, и еще несколько получили ранения", - сказано в заявлении.

Члены Совбеза ООН потребовали привлечь к ответу заказчиков, исполнителей и спонсоров теракта.
"Члены Совета безопасности призвали все соответствующие стороны... обеспечивать охрану и безопасность дипломатических и консульских помещений и персонала государств-членов ООН", - сказано в заявлении.
*Запрещенная в России террористическая организация
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