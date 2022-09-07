https://ria.ru/20220907/teatr-1815166441.html

Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании

Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании - РИА Новости, 07.09.2022

Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании

Новый, 73-й по счету, театральный сезон 2022-2023 Московского драматического театра имени Пушкина пройдет в историческом здании на Тверском бульваре, заявил... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:22

2022-09-07T16:22

2022-09-07T16:22

культура

новости культуры

москва

театр

московский драматический театр имени а. с. пушкина

куда сходить

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Новый, 73-й по счету, театральный сезон 2022-2023 Московского драматического театра имени Пушкина пройдет в историческом здании на Тверском бульваре, заявил директор театра Владимир Жуков на сборе труппы.Как рассказали РИА Новости в учреждении, ремонт в нем "будет проводиться поэтапно"."По итогам встречи с Сергуниной Натальей Алексеевной (заммэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы, — Прим. ред.) и Кибовским Александром Владимировичем (министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры, — Прим. ред.) мы решили, что театр будет работать здесь, никуда переезжать не будет", — сказал Жуков в ходе сбора труппы.Также директор отметил, что обновились актерское фойе и зрительская зона.Зданию на Тверском бульваре больше 200 лет. Ранее в СМИ сообщалось, что театр может временно переехать в другое пространство из-за ремонта.Также стало известно, что в ноябре труппа поедет в Санкт-Петербург со спектаклем "Костик" Дмитрия Крымова. Гастрольные планы учреждения имеются в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20220906/teatr-1814850839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, театр, московский драматический театр имени а. с. пушкина, куда сходить