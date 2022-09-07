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Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
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Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании
Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании - РИА Новости, 07.09.2022
Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании
Новый, 73-й по счету, театральный сезон 2022-2023 Московского драматического театра имени Пушкина пройдет в историческом здании на Тверском бульваре, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:22
2022-09-07T16:22
культура
новости культуры
москва
театр
московский драматический театр имени а. с. пушкина
куда сходить
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Новый, 73-й по счету, театральный сезон 2022-2023 Московского драматического театра имени Пушкина пройдет в историческом здании на Тверском бульваре, заявил директор театра Владимир Жуков на сборе труппы.Как рассказали РИА Новости в учреждении, ремонт в нем "будет проводиться поэтапно"."По итогам встречи с Сергуниной Натальей Алексеевной (заммэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы, — Прим. ред.) и Кибовским Александром Владимировичем (министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры, — Прим. ред.) мы решили, что театр будет работать здесь, никуда переезжать не будет", — сказал Жуков в ходе сбора труппы.Также директор отметил, что обновились актерское фойе и зрительская зона.Зданию на Тверском бульваре больше 200 лет. Ранее в СМИ сообщалось, что театр может временно переехать в другое пространство из-за ремонта.Также стало известно, что в ноябре труппа поедет в Санкт-Петербург со спектаклем "Костик" Дмитрия Крымова. Гастрольные планы учреждения имеются в распоряжении РИА Новости.
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новости культуры, москва, театр, московский драматический театр имени а. с. пушкина, куда сходить
Культура, Новости культуры, Москва, Театр, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, куда сходить
16:22 07.09.2022
 
Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании

Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании, заявил его директор Жуков

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЗдание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре
Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Новый, 73-й по счету, театральный сезон 2022-2023 Московского драматического театра имени Пушкина пройдет в историческом здании на Тверском бульваре, заявил директор театра Владимир Жуков на сборе труппы.
Как рассказали РИА Новости в учреждении, ремонт в нем "будет проводиться поэтапно".
"По итогам встречи с Сергуниной Натальей Алексеевной (заммэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы, — Прим. ред.) и Кибовским Александром Владимировичем (министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры, — Прим. ред.) мы решили, что театр будет работать здесь, никуда переезжать не будет", — сказал Жуков в ходе сбора труппы.
Также директор отметил, что обновились актерское фойе и зрительская зона.
"В следующем году мы планируем провести работы по усилению фундамента, реставрации фасадов", — добавил он.
Зданию на Тверском бульваре больше 200 лет. Ранее в СМИ сообщалось, что театр может временно переехать в другое пространство из-за ремонта.
Также стало известно, что в ноябре труппа поедет в Санкт-Петербург со спектаклем "Костик" Дмитрия Крымова. Гастрольные планы учреждения имеются в распоряжении РИА Новости.
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КультураНовости культурыМоскваТеатрМосковский драматический театр имени А. С. Пушкинакуда сходить
 
 
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