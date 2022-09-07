https://ria.ru/20220907/teatr-1815166441.html
Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании
Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании - РИА Новости, 07.09.2022
Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании
Новый, 73-й по счету, театральный сезон 2022-2023 Московского драматического театра имени Пушкина пройдет в историческом здании на Тверском бульваре, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:22
2022-09-07T16:22
2022-09-07T16:22
культура
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театр
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Новый, 73-й по счету, театральный сезон 2022-2023 Московского драматического театра имени Пушкина пройдет в историческом здании на Тверском бульваре, заявил директор театра Владимир Жуков на сборе труппы.Как рассказали РИА Новости в учреждении, ремонт в нем "будет проводиться поэтапно"."По итогам встречи с Сергуниной Натальей Алексеевной (заммэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы, — Прим. ред.) и Кибовским Александром Владимировичем (министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры, — Прим. ред.) мы решили, что театр будет работать здесь, никуда переезжать не будет", — сказал Жуков в ходе сбора труппы.Также директор отметил, что обновились актерское фойе и зрительская зона.Зданию на Тверском бульваре больше 200 лет. Ранее в СМИ сообщалось, что театр может временно переехать в другое пространство из-за ремонта.Также стало известно, что в ноябре труппа поедет в Санкт-Петербург со спектаклем "Костик" Дмитрия Крымова. Гастрольные планы учреждения имеются в распоряжении РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, театр, московский драматический театр имени а. с. пушкина, куда сходить
Культура, Новости культуры, Москва, Театр, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, куда сходить
Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании
Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании, заявил его директор Жуков
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Новый, 73-й по счету, театральный сезон 2022-2023 Московского драматического театра имени Пушкина пройдет в историческом здании на Тверском бульваре, заявил директор театра Владимир Жуков на сборе труппы.
Как рассказали РИА Новости в учреждении, ремонт в нем "будет проводиться поэтапно".
"По итогам встречи с Сергуниной Натальей Алексеевной (заммэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы, — Прим. ред.) и Кибовским Александром Владимировичем (министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры, — Прим. ред.) мы решили, что театр будет работать здесь, никуда переезжать не будет", — сказал Жуков в ходе сбора труппы.
Также директор отметил, что обновились актерское фойе и зрительская зона.
"В следующем году мы планируем провести работы по усилению фундамента, реставрации фасадов", — добавил он.
Зданию на Тверском бульваре больше 200 лет. Ранее в СМИ сообщалось, что театр может временно переехать в другое пространство из-за ремонта.
Также стало известно, что в ноябре труппа поедет в Санкт-Петербург со спектаклем "Костик" Дмитрия Крымова. Гастрольные планы учреждения имеются в распоряжении РИА Новости.