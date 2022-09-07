Во Владивостоке в день пленарного заседания ВЭФ закончился тайфун
Во Владивостоке в день пленарного заседания ВЭФ закончился тайфун и вышло солнце
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКлумбы с символикой Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета
Клумбы с символикой Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Тайфун "Хинамнор" закончился во Владивостоке в третий день Восточного экономического форума, когда пройдет пленарная сессия ВЭФ, в городе солнечно, передает корреспондент РИА Новости.
Ливни шли во Владивостоке несколько дней, в том числе накануне. Организаторы ВЭФ предоставляли гостям зонты.
В пленарной сессии ВЭФ примет участие президент России Владимир Путин. Ожидается, что он даст оценки текущей ситуации в мире и расскажет о задачах, которые стоят перед экономикой РФ в условиях агрессии Запада, глава государства также сделает акцент на развитии Дальнего Востока как одного из ключевых регионов страны.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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