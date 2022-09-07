https://ria.ru/20220907/tayfun-1814990139.html

Во Владивостоке в день пленарного заседания ВЭФ закончился тайфун

Во Владивостоке в день пленарного заседания ВЭФ закончился тайфун - РИА Новости, 07.09.2022

Во Владивостоке в день пленарного заседания ВЭФ закончился тайфун

Тайфун "Хинамнор" закончился во Владивостоке в третий день Восточного экономического форума, когда пройдет пленарная сессия ВЭФ, в городе солнечно, передает... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:43

2022-09-07T02:43

2022-09-07T02:43

владивосток

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814468601_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_ffc85e535bfd5879b9dee4d8fb224d7d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Тайфун "Хинамнор" закончился во Владивостоке в третий день Восточного экономического форума, когда пройдет пленарная сессия ВЭФ, в городе солнечно, передает корреспондент РИА Новости.Ливни шли во Владивостоке несколько дней, в том числе накануне. Организаторы ВЭФ предоставляли гостям зонты.В пленарной сессии ВЭФ примет участие президент России Владимир Путин. Ожидается, что он даст оценки текущей ситуации в мире и расскажет о задачах, которые стоят перед экономикой РФ в условиях агрессии Запада, глава государства также сделает акцент на развитии Дальнего Востока как одного из ключевых регионов страны.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-1814704366.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), общество