Полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил Греф
Греф: полного технологического суверенитета не достичь, в отличие от ключевых технологий
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Говоря о достижении технологического суверенитета, важно понимать, что укладывается в это понятие, при этом полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в ходе онлайн пресс-конференции на ВЭФ-2022.
"Важно понимать, что мы вкладываем в это понятие, потому что полного технологического суверенитета достичь невозможно, его нет ни у одной страны мира. Я не думаю, что такой полный технологический суверенитет есть цель у нас. А вот технологический суверенитет по ключевым элементам современных технологий, конечно, необходим", - сказал он, добавив, что правительство РФ активно этим сейчас занимается.
Фактически, все базовые технологии у Сбербанка сейчас есть, они им созданы, в том числе и технологии в сфере кибербезопасности. "Мы полностью самодостаточны здесь. … У нас практически никак не изменились цифры по доступности наших сервисов, не было ни одного сбоя", - заключил Греф.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.