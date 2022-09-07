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Полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил Греф - РИА Новости, 07.09.2022
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Полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил Греф
Полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил Греф - РИА Новости, 07.09.2022
Полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил Греф
Говоря о достижении технологического суверенитета, важно понимать, что укладывается в это понятие, при этом полного технологического суверенитета достичь... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:49
2022-09-07T07:49
экономика
герман греф
россия
владивосток
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Говоря о достижении технологического суверенитета, важно понимать, что укладывается в это понятие, при этом полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в ходе онлайн пресс-конференции на ВЭФ-2022.Фактически, все базовые технологии у Сбербанка сейчас есть, они им созданы, в том числе и технологии в сфере кибербезопасности. "Мы полностью самодостаточны здесь. … У нас практически никак не изменились цифры по доступности наших сервисов, не было ни одного сбоя", - заключил Греф.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, герман греф, россия, владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Герман Греф, Россия, Владивосток, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ)
07:49 07.09.2022
 
Полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил Греф

Греф: полного технологического суверенитета не достичь, в отличие от ключевых технологий

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Говоря о достижении технологического суверенитета, важно понимать, что укладывается в это понятие, при этом полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в ходе онлайн пресс-конференции на ВЭФ-2022.
"Важно понимать, что мы вкладываем в это понятие, потому что полного технологического суверенитета достичь невозможно, его нет ни у одной страны мира. Я не думаю, что такой полный технологический суверенитет есть цель у нас. А вот технологический суверенитет по ключевым элементам современных технологий, конечно, необходим", - сказал он, добавив, что правительство РФ активно этим сейчас занимается.
Фактически, все базовые технологии у Сбербанка сейчас есть, они им созданы, в том числе и технологии в сфере кибербезопасности. "Мы полностью самодостаточны здесь. … У нас практически никак не изменились цифры по доступности наших сервисов, не было ни одного сбоя", - заключил Греф.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
07:32
Греф оценил уровень снижения ВВП России в 2022 году
 
ЭкономикаГерман ГрефРоссияВладивостокСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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