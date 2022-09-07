https://ria.ru/20220907/suverenitet-1815005465.html

Полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил Греф

Полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил Греф - РИА Новости, 07.09.2022

Полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил Греф

Говоря о достижении технологического суверенитета, важно понимать, что укладывается в это понятие, при этом полного технологического суверенитета достичь... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:49

2022-09-07T07:49

2022-09-07T07:49

экономика

герман греф

россия

владивосток

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Говоря о достижении технологического суверенитета, важно понимать, что укладывается в это понятие, при этом полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в ходе онлайн пресс-конференции на ВЭФ-2022.Фактически, все базовые технологии у Сбербанка сейчас есть, они им созданы, в том числе и технологии в сфере кибербезопасности. "Мы полностью самодостаточны здесь. … У нас практически никак не изменились цифры по доступности наших сервисов, не было ни одного сбоя", - заключил Греф.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/gref-1815003492.html

россия

владивосток

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, герман греф, россия, владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)