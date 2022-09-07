https://ria.ru/20220907/sudna-1814989989.html

СКЦ разрешил выход с Украины пяти судам с продовольствием

СКЦ разрешил выход с Украины пяти судам с продовольствием - РИА Новости, 07.09.2022

СКЦ разрешил выход с Украины пяти судам с продовольствием

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход 7 сентября пяти судам с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:37

2022-09-07T02:37

2022-09-07T02:37

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украина

в мире

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ООН, 7 сен – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход 7 сентября пяти судам с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает центр.Сухогруз SEAGUARDIAN повезет из Южного в испанскую Картахену 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнечника. Судно SUPER HENRY пойдет из Одессы в Кению с 51 400 тоннами пшеницы. Корабль DIGNITY доставит из Черноморска в Турцию 8 200 тонн семян подсолнечника.Корабль ELIANA отправится из Черноморска в Турцию с 5200 тоннами подсолнечного масла. Корабль KAPTAN CEVDET пойдет из Черноморска в Турция с 2472 тоннами соевых бобов.По состоянию на 6 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов (Черноморск, Одесса, Южный), составляет 2 212 972 тонны, отмечают в СКЦ. Всего на данный момент разрешено 204 рейса (108 в сторону украинских портов и 96 из этих портов), говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

турция, украина, в мире