https://ria.ru/20220907/sudna-1814989989.html
СКЦ разрешил выход с Украины пяти судам с продовольствием
СКЦ разрешил выход с Украины пяти судам с продовольствием - РИА Новости, 07.09.2022
СКЦ разрешил выход с Украины пяти судам с продовольствием
Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход 7 сентября пяти судам с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:37
2022-09-07T02:37
2022-09-07T02:37
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход 7 сентября пяти судам с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает центр.Сухогруз SEAGUARDIAN повезет из Южного в испанскую Картахену 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнечника. Судно SUPER HENRY пойдет из Одессы в Кению с 51 400 тоннами пшеницы. Корабль DIGNITY доставит из Черноморска в Турцию 8 200 тонн семян подсолнечника.Корабль ELIANA отправится из Черноморска в Турцию с 5200 тоннами подсолнечного масла. Корабль KAPTAN CEVDET пойдет из Черноморска в Турция с 2472 тоннами соевых бобов.По состоянию на 6 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов (Черноморск, Одесса, Южный), составляет 2 212 972 тонны, отмечают в СКЦ. Всего на данный момент разрешено 204 рейса (108 в сторону украинских портов и 96 из этих портов), говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, в мире
СКЦ разрешил выход с Украины пяти судам с продовольствием
СКЦ разрешил выход 7 сентября из украинских портов пяти судам с продовольствием
ООН, 7 сен – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход 7 сентября пяти судам с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает центр.
"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (7 сентября с Украины - ред.) пяти судов, перевозящих в общей сложности 129 538 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.
Сухогруз SEAGUARDIAN повезет из Южного в испанскую Картахену
62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнечника. Судно SUPER HENRY пойдет из Одессы
в Кению
с 51 400 тоннами пшеницы. Корабль DIGNITY доставит из Черноморска
в Турцию
8 200 тонн семян подсолнечника.
Корабль ELIANA отправится из Черноморска в Турцию с 5200 тоннами подсолнечного масла. Корабль KAPTAN CEVDET пойдет из Черноморска в Турция с 2472 тоннами соевых бобов.
По состоянию на 6 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов (Черноморск, Одесса, Южный), составляет 2 212 972 тонны, отмечают в СКЦ. Всего на данный момент разрешено 204 рейса (108 в сторону украинских портов и 96 из этих портов), говорится в сообщении.