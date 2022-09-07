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Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в отношении России - РИА Новости, 07.09.2022
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Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в отношении России
Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в отношении России - РИА Новости, 07.09.2022
Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в отношении России
Часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает — ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T00:52
2022-09-07T09:59
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ООН, 7 сен — РИА Новости. Часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает — ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки", учитывая, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.Он напомнил, что договоренность была достигнута на четыре месяца, ее срок действия истекает в ноябре. "И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но, учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", — указал он.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.По состоянию на 3 сентября, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).
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россия, оон, украина, в мире
Россия, ООН, Украина, В мире
00:52 07.09.2022 (обновлено: 09:59 07.09.2022)
 
Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в отношении России

Постпред при ООН Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в вопросе поставок из России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 7 сен — РИА Новости. Часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает — ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

"Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной (сделки. — Прим. ред.). Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт", — сказал он журналистам.

Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки", учитывая, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.
Он напомнил, что договоренность была достигнута на четыре месяца, ее срок действия истекает в ноябре. "И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но, учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", — указал он.
В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
По состоянию на 3 сентября, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).
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