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Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в отношении России

Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в отношении России - РИА Новости, 07.09.2022

Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в отношении России

Часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает — ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T00:52

2022-09-07T00:52

2022-09-07T09:59

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ООН, 7 сен — РИА Новости. Часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает — ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки", учитывая, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.Он напомнил, что договоренность была достигнута на четыре месяца, ее срок действия истекает в ноябре. "И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но, учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", — указал он.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.По состоянию на 3 сентября, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).

https://ria.ru/20220905/ukraina-1814440367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, оон, украина, в мире