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ДНР прекратит деятельность спецкомиссии в СЦКК - РИА Новости, 07.09.2022
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https://ria.ru/20220907/stskk-1815234494.html
ДНР прекратит деятельность спецкомиссии в СЦКК
ДНР прекратит деятельность спецкомиссии в СЦКК - РИА Новости, 07.09.2022
ДНР прекратит деятельность спецкомиссии в СЦКК
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова объявила о скором прекращении деятельности Специальной комиссии по фиксации и сбору... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:15
2022-09-07T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
наталья никонорова
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова объявила о скором прекращении деятельности Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе в связи с реорганизацией СЦКК, сообщает корреспондент РИА Новости."Деятельность Спецкомиссии в рамках реорганизации СЦКК будет прекращена. Мы уже подготовили соответствующие документы. Они сейчас находятся на подписи у главы республики. Я думаю вопросов с этим никаких не возникнет. Мы передадим все наши наработанные базы, весь наш реестр", - заявила Никонорова.Она также подвела итоги деятельности спецкомиссии по документированию военных преступлений Украины."Шесть лет она (комиссия - ред.) действовала. Она была создана 30 мая 2016 года. Мы концентрировались на четырех направлениях: погибшие гражданские лица - 1135 записей о военных преступлениях, раненные гражданские лица - 4 342, погибшие дети - 127, раненные дети - 483, пленные и незаконно удерживаемые украинской стороной граждане - 86, разрушения жилых домостроений и объектов инфраструктуры - 28 987. Каждая из этих записей это не просто дата, что произошло и где. Это именно фиксация преступления - то есть со всей доказательной базой. С документами, со справками судебно-медицинской экспертизы, с информацией от минздрава, от МЧС, от МВД, с данными, которые представлял СЦКК", - сообщила Никонорова.По ее словам, это полностью сформированная доказательная база преступлений украинских военных, которая содержит в том числе показания свидетелей с фото и видеофиксацией.
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
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в мире, наталья никонорова, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Наталья Никонорова, СЦКК
18:15 07.09.2022 (обновлено: 18:30 07.09.2022)
 
ДНР прекратит деятельность спецкомиссии в СЦКК

Глава МИД Никонорова заявила о скором прекращении деятельности спецкомиссии ДНР в СЦКК

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредставитель СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Представитель СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представитель СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова объявила о скором прекращении деятельности Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе в связи с реорганизацией СЦКК, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Деятельность Спецкомиссии в рамках реорганизации СЦКК будет прекращена. Мы уже подготовили соответствующие документы. Они сейчас находятся на подписи у главы республики. Я думаю вопросов с этим никаких не возникнет. Мы передадим все наши наработанные базы, весь наш реестр", - заявила Никонорова.
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Она также подвела итоги деятельности спецкомиссии по документированию военных преступлений Украины.
"Шесть лет она (комиссия - ред.) действовала. Она была создана 30 мая 2016 года. Мы концентрировались на четырех направлениях: погибшие гражданские лица - 1135 записей о военных преступлениях, раненные гражданские лица - 4 342, погибшие дети - 127, раненные дети - 483, пленные и незаконно удерживаемые украинской стороной граждане - 86, разрушения жилых домостроений и объектов инфраструктуры - 28 987. Каждая из этих записей это не просто дата, что произошло и где. Это именно фиксация преступления - то есть со всей доказательной базой. С документами, со справками судебно-медицинской экспертизы, с информацией от минздрава, от МЧС, от МВД, с данными, которые представлял СЦКК", - сообщила Никонорова.
По ее словам, это полностью сформированная доказательная база преступлений украинских военных, которая содержит в том числе показания свидетелей с фото и видеофиксацией.
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