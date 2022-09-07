https://ria.ru/20220907/stskk-1815234494.html

ДНР прекратит деятельность спецкомиссии в СЦКК

ДНР прекратит деятельность спецкомиссии в СЦКК - РИА Новости, 07.09.2022

ДНР прекратит деятельность спецкомиссии в СЦКК

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова объявила о скором прекращении деятельности Специальной комиссии по фиксации и сбору... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:15

2022-09-07T18:15

2022-09-07T18:30

специальная военная операция на украине

в мире

наталья никонорова

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775599174_0:254:3075:1984_1920x0_80_0_0_0ef1ba74d1295e3da33b9d0d6e3bd32d.jpg

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова объявила о скором прекращении деятельности Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе в связи с реорганизацией СЦКК, сообщает корреспондент РИА Новости."Деятельность Спецкомиссии в рамках реорганизации СЦКК будет прекращена. Мы уже подготовили соответствующие документы. Они сейчас находятся на подписи у главы республики. Я думаю вопросов с этим никаких не возникнет. Мы передадим все наши наработанные базы, весь наш реестр", - заявила Никонорова.Она также подвела итоги деятельности спецкомиссии по документированию военных преступлений Украины."Шесть лет она (комиссия - ред.) действовала. Она была создана 30 мая 2016 года. Мы концентрировались на четырех направлениях: погибшие гражданские лица - 1135 записей о военных преступлениях, раненные гражданские лица - 4 342, погибшие дети - 127, раненные дети - 483, пленные и незаконно удерживаемые украинской стороной граждане - 86, разрушения жилых домостроений и объектов инфраструктуры - 28 987. Каждая из этих записей это не просто дата, что произошло и где. Это именно фиксация преступления - то есть со всей доказательной базой. С документами, со справками судебно-медицинской экспертизы, с информацией от минздрава, от МЧС, от МВД, с данными, которые представлял СЦКК", - сообщила Никонорова.По ее словам, это полностью сформированная доказательная база преступлений украинских военных, которая содержит в том числе показания свидетелей с фото и видеофиксацией.

https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html

https://ria.ru/20220907/donbass-1815201070.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, наталья никонорова, сцкк