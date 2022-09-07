https://ria.ru/20220907/stavka-1815234113.html
В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня
В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня - РИА Новости, 07.09.2022
В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня
Польский Совет по денежно-кредитной политике на заседании в среду повысил процентные ставки в стране до 6,75%, сообщил Национальный банк страны. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:18
2022-09-07T18:18
2022-09-07T18:18
польша
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ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Польский Совет по денежно-кредитной политике на заседании в среду повысил процентные ставки в стране до 6,75%, сообщил Национальный банк страны.Совет повышает процентные ставки уже 11-й раз подряд. С октября 2021 года базовая ставка увеличилась с 0,1% до 6,75%, что выражается в увеличении платежей по кредиту. Ломбардная ставка увеличилась до 7,25%, а депозитная ставка - до 6,25%.В последний раз процентные ставки в Польше находились на этом уровне на рубеже 2002 и 2003 годов.
https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире
В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня
Польский Совет по денежно-кредитной политике повысил процентные ставки до 6,75%
ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Польский Совет по денежно-кредитной политике на заседании в среду повысил процентные ставки в стране до 6,75%, сообщил Национальный банк страны.
Совет повышает процентные ставки уже 11-й раз подряд. С октября 2021 года базовая ставка увеличилась с 0,1% до 6,75%, что выражается в увеличении платежей по кредиту. Ломбардная ставка увеличилась до 7,25%, а депозитная ставка - до 6,25%.
В последний раз процентные ставки в Польше находились на этом уровне на рубеже 2002 и 2003 годов.