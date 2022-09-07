https://ria.ru/20220907/stavka-1815234113.html

В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня

В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня - РИА Новости, 07.09.2022

В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня

Польский Совет по денежно-кредитной политике на заседании в среду повысил процентные ставки в стране до 6,75%, сообщил Национальный банк страны. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:18

2022-09-07T18:18

2022-09-07T18:18

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в мире

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ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Польский Совет по денежно-кредитной политике на заседании в среду повысил процентные ставки в стране до 6,75%, сообщил Национальный банк страны.Совет повышает процентные ставки уже 11-й раз подряд. С октября 2021 года базовая ставка увеличилась с 0,1% до 6,75%, что выражается в увеличении платежей по кредиту. Ломбардная ставка увеличилась до 7,25%, а депозитная ставка - до 6,25%.В последний раз процентные ставки в Польше находились на этом уровне на рубеже 2002 и 2003 годов.

https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735790.html

польша

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, в мире