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В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня - РИА Новости, 07.09.2022
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В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня
В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня - РИА Новости, 07.09.2022
В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня
Польский Совет по денежно-кредитной политике на заседании в среду повысил процентные ставки в стране до 6,75%, сообщил Национальный банк страны. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:18
2022-09-07T18:18
польша
в мире
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ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Польский Совет по денежно-кредитной политике на заседании в среду повысил процентные ставки в стране до 6,75%, сообщил Национальный банк страны.Совет повышает процентные ставки уже 11-й раз подряд. С октября 2021 года базовая ставка увеличилась с 0,1% до 6,75%, что выражается в увеличении платежей по кредиту. Ломбардная ставка увеличилась до 7,25%, а депозитная ставка - до 6,25%.В последний раз процентные ставки в Польше находились на этом уровне на рубеже 2002 и 2003 годов.
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польша, в мире
Польша, В мире
18:18 07.09.2022
 
В Польше процентные ставки повысили до самого высокого за 20 лет уровня

Польский Совет по денежно-кредитной политике повысил процентные ставки до 6,75%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Польский Совет по денежно-кредитной политике на заседании в среду повысил процентные ставки в стране до 6,75%, сообщил Национальный банк страны.
Совет повышает процентные ставки уже 11-й раз подряд. С октября 2021 года базовая ставка увеличилась с 0,1% до 6,75%, что выражается в увеличении платежей по кредиту. Ломбардная ставка увеличилась до 7,25%, а депозитная ставка - до 6,25%.
В последний раз процентные ставки в Польше находились на этом уровне на рубеже 2002 и 2003 годов.
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