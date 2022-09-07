https://ria.ru/20220907/stavka-1814994426.html

Глава ВТБ заявил о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки

Глава ВТБ заявил о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 07.09.2022

Глава ВТБ заявил о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки

Глава ВТБ Андрей Костин видит предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:31

2022-09-07T04:31

2022-09-07T04:31

андрей костин (банкир)

экономика

россия

русский (остров)

владивосток

центральный банк рф (цб рф)

втб

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин видит предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время.ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже в апреле-мае трижды снизил ее - в совокупности до 11%. В июне на фоне дефляции в стране ЦБ вернул ставку на досанкционный уровень в 9,5%. В конце июля ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/pribyl-1814994249.html

россия

русский (остров)

владивосток

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андрей костин (банкир), экономика, россия, русский (остров), владивосток, центральный банк рф (цб рф), втб, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)