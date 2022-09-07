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Глава ВТБ заявил о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 07.09.2022
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Глава ВТБ заявил о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки
Глава ВТБ заявил о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 07.09.2022
Глава ВТБ заявил о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки
Глава ВТБ Андрей Костин видит предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:31
2022-09-07T04:31
андрей костин (банкир)
экономика
россия
русский (остров)
владивосток
центральный банк рф (цб рф)
втб
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин видит предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время.ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже в апреле-мае трижды снизил ее - в совокупности до 11%. В июне на фоне дефляции в стране ЦБ вернул ставку на досанкционный уровень в 9,5%. В конце июля ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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андрей костин (банкир), экономика, россия, русский (остров), владивосток, центральный банк рф (цб рф), втб, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Андрей Костин (банкир), Экономика, Россия, Русский (остров), Владивосток, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:31 07.09.2022
 
Глава ВТБ заявил о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки

Глава ВТБ Костин заявил о наличии предпосылок для снижения ключевой ставки до 7,5 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин видит предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время.
"Мы считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время уже до 7,5%, может быть, дальше до 7%, что, конечно, подстимулирует банковское кредитование", - сказал он на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.
ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже в апреле-мае трижды снизил ее - в совокупности до 11%. В июне на фоне дефляции в стране ЦБ вернул ставку на досанкционный уровень в 9,5%. В конце июля ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
04:25
Костин спрогнозировал, что банковский сектор в 2023 году будет прибыльным
 
Андрей Костин (банкир)ЭкономикаРоссияРусский (остров)ВладивостокЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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