13:04 07.09.2022 (обновлено: 14:35 07.09.2022)
ВКС уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США
ВКС в Днепропетровской области уничтожили станцию контрбатарейной борьбы из США
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки нанесла удары по 47 артиллерийским подразделениям украинских войск, расположенных в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артемовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха".
"Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Лиман Харьковской области, Очертино Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области", - указывается в сообщении.