https://ria.ru/20220907/stantsiya-1815109654.html

ВКС уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США

ВКС уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 07.09.2022

ВКС уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США

Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки нанесла удары по 47 артиллерийским подразделениям украинских войск, расположенных в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:04

2022-09-07T13:04

2022-09-07T14:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

сша

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки нанесла удары по 47 артиллерийским подразделениям украинских войск, расположенных в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артемовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах", - говорится в сообщении.Кроме того, в ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха"."Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Лиман Харьковской области, Очертино Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220907/vsu-1815111433.html

россия

сша

донецкая народная республика

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, сша, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны