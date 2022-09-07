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ВКС уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/stantsiya-1815109654.html
ВКС уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США
ВКС уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 07.09.2022
ВКС уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки нанесла удары по 47 артиллерийским подразделениям украинских войск, расположенных в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:04
2022-09-07T14:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
сша
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки нанесла удары по 47 артиллерийским подразделениям украинских войск, расположенных в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артемовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах", - говорится в сообщении.Кроме того, в ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха"."Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Лиман Харьковской области, Очертино Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220907/vsu-1815111433.html
россия
сша
донецкая народная республика
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, сша, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, США, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
13:04 07.09.2022 (обновлено: 14:35 07.09.2022)
 
ВКС уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США

ВКС в Днепропетровской области уничтожили станцию контрбатарейной борьбы из США

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки нанесла удары по 47 артиллерийским подразделениям украинских войск, расположенных в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артемовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха".
"Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Лиман Харьковской области, Очертино Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области", - указывается в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияСШАБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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