https://ria.ru/20220907/stabilnost-1815000225.html

Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность

Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность - РИА Новости, 07.09.2022

Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность

Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российский лидер... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:48

2022-09-07T06:48

2022-09-07T13:20

мин аун хлайн

владимир путин

мьянма

россия

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

в мире

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815008659_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_a1c5cdbabcfc68cc609ca1ab7860f0a7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российский лидер обеспечивает стабильность во всем мире.Хлайн заметил, что Россия мировой лидер. "Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире", — сказал он.Также Хлайн поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в следующем году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Лидер Мьянмы отметил, что последние 20 лет наблюдается интенсивное сотрудничество между государствами, которое развивается очень активно."Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена. Но из этих времен вы уже вышли, и с вашей помощью страна развивается активно", — обратился он к Путину.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/otnosheniya-1814999693.html

мьянма

россия

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

мин аун хлайн, владимир путин, мьянма, россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)