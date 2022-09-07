https://ria.ru/20220907/stabilnost-1815000225.html
Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность
Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность - РИА Новости, 07.09.2022
Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность
Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российский лидер... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:48
2022-09-07T06:48
2022-09-07T13:20
мин аун хлайн
владимир путин
мьянма
россия
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
в мире
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российский лидер обеспечивает стабильность во всем мире.Хлайн заметил, что Россия мировой лидер. "Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире", — сказал он.Также Хлайн поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в следующем году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Лидер Мьянмы отметил, что последние 20 лет наблюдается интенсивное сотрудничество между государствами, которое развивается очень активно."Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена. Но из этих времен вы уже вышли, и с вашей помощью страна развивается активно", — обратился он к Путину.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/otnosheniya-1814999693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мин аун хлайн, владимир путин, мьянма, россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Мин Аун Хлайн, Владимир Путин, Мьянма, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), В мире, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:48 07.09.2022 (обновлено: 13:20 07.09.2022)
Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что Путин обеспечивает стабильность во всем мире
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российский лидер обеспечивает стабильность во всем мире.
"Я очень горжусь за вас, что, когда вы стали управлять страной, Россия стала, можно и так сказать, на первом месте в мире", — сказал лидер Мьянмы Путину во время встречи на полях ВЭФ.
Хлайн заметил, что Россия мировой лидер. "Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире", — сказал он.
Также Хлайн поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в следующем году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Лидер Мьянмы отметил, что последние 20 лет наблюдается интенсивное сотрудничество между государствами, которое развивается очень активно.
"Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена. Но из этих времен вы уже вышли, и с вашей помощью страна развивается активно", — обратился он к Путину.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.