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Госдеп одобрил продажу Пакистану услуг и оборудования для F-16
Госдеп одобрил продажу Пакистану услуг и оборудования для F-16 - РИА Новости, 07.09.2022
Госдеп одобрил продажу Пакистану услуг и оборудования для F-16
Госдеп США одобрил продажу Пакистану пакета услуг и оборудования для поддержки боеспособности истребителей F-16 на общую сумму 450 миллионов долларов, говорится РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T23:32
2022-09-07T23:32
2022-09-07T23:34
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Пакистану пакета услуг и оборудования для поддержки боеспособности истребителей F-16 на общую сумму 450 миллионов долларов, говорится в опубликованном в среду документе Агентства США по сотрудничеству в области безопасности (структура минобороны страны)."Государственный департамент США дал определение, одобрив возможную продажу правительству Пакистана услуг по поддержанию боеспособности (истребителей) F-16 и сопутствующего оборудования на $450 миллионов", - говорится в документе."Предлагаемая продажа не включает новых мощностей, оружия или амуниции", - добавили в агентстве.Как отмечается в сообщении, ранее пакистанские власти запросили у США набор инженерных, технических и логистических услуг для стоящих на вооружении страны истребителей F-16.Комплекс услуг включает оборудование и программное обеспечение для поддержания боеспособности воздушных судов, комплектующие для ремонта двигателей, дополнительную техническую документацию, исследовательские документы и другие элементы.
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в мире, сша, технологии, пакистан, государственный департамент сша, f-16
В мире, США, Технологии, Пакистан, Государственный департамент США, F-16
23:32 07.09.2022 (обновлено: 23:34 07.09.2022)
Госдеп одобрил продажу Пакистану услуг и оборудования для F-16
Госдеп одобрил продажу Пакистану оборудования и услуг для F-16 на 450 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости.
Госдеп США одобрил продажу Пакистану пакета услуг и оборудования для поддержки боеспособности истребителей F-16 на общую сумму 450 миллионов долларов, говорится
в опубликованном в среду документе Агентства США по сотрудничеству в области безопасности (структура минобороны страны).
"Государственный департамент США дал определение, одобрив возможную продажу правительству Пакистана услуг по поддержанию боеспособности (истребителей) F-16 и сопутствующего оборудования на $450 миллионов", - говорится в документе.
"Предлагаемая продажа не включает новых мощностей, оружия или амуниции", - добавили в агентстве.
Как отмечается в сообщении, ранее пакистанские власти запросили у США набор инженерных, технических и логистических услуг для стоящих на вооружении страны истребителей F-16.
Комплекс услуг включает оборудование и программное обеспечение для поддержания боеспособности воздушных судов, комплектующие для ремонта двигателей, дополнительную техническую документацию, исследовательские документы и другие элементы.