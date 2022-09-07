https://ria.ru/20220907/ssha-1815285296.html

Госдеп одобрил продажу Пакистану услуг и оборудования для F-16

Госдеп одобрил продажу Пакистану услуг и оборудования для F-16 - РИА Новости, 07.09.2022

Госдеп одобрил продажу Пакистану услуг и оборудования для F-16

Госдеп США одобрил продажу Пакистану пакета услуг и оборудования для поддержки боеспособности истребителей F-16 на общую сумму 450 миллионов долларов, говорится РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T23:32

2022-09-07T23:32

2022-09-07T23:34

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Пакистану пакета услуг и оборудования для поддержки боеспособности истребителей F-16 на общую сумму 450 миллионов долларов, говорится в опубликованном в среду документе Агентства США по сотрудничеству в области безопасности (структура минобороны страны)."Государственный департамент США дал определение, одобрив возможную продажу правительству Пакистана услуг по поддержанию боеспособности (истребителей) F-16 и сопутствующего оборудования на $450 миллионов", - говорится в документе."Предлагаемая продажа не включает новых мощностей, оружия или амуниции", - добавили в агентстве.Как отмечается в сообщении, ранее пакистанские власти запросили у США набор инженерных, технических и логистических услуг для стоящих на вооружении страны истребителей F-16.Комплекс услуг включает оборудование и программное обеспечение для поддержания боеспособности воздушных судов, комплектующие для ремонта двигателей, дополнительную техническую документацию, исследовательские документы и другие элементы.

https://ria.ru/20220907/ssha-1815272014.html

https://ria.ru/20220904/uscherb-1814327092.html

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в мире, сша, технологии, пакистан, государственный департамент сша, f-16