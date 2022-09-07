https://ria.ru/20220907/ssha-1815277754.html

Замглавы АНБ заявил о бессоннице из-за неспособности США "ответить врагам"

Замглавы АНБ заявил о бессоннице из-за неспособности США "ответить врагам" - РИА Новости, 07.09.2022

Замглавы АНБ заявил о бессоннице из-за неспособности США "ответить врагам"

Заместитель главы Агентства национальной безопасности США (АНБ) Джордж Барнс признался, что неготовность Соединенных Штатов к ответу на действия противников... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T22:03

2022-09-07T22:03

2022-09-07T22:15

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Заместитель главы Агентства национальной безопасности США (АНБ) Джордж Барнс признался, что неготовность Соединенных Штатов к ответу на действия противников вызывает у него бессонницу."Стремления противников, их готовность к действию и наша сохраняющаяся неготовность отвечать", - заявил Барнс на конференции по кибербезопасности Billington Cybersecurity Summit, отвечая на вопрос, что мешает ему спать по ночам.При этом он выразил уверенность, что с технологической точки зрения США сохраняют преимущество над своими соперниками, включая Россию и Китай.

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в мире, сша, россия, китай, агентство национальной безопасности сша