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Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2022
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Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ
Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2022
Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ
Американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:09
2022-09-07T21:10
технологии
министерство обороны сша
f-35
сша
китай
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими органами, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По его данным, под подозрением оказался сплав, используемый в смазочном насосе двигателя.Сплав, со слов анонимного источника агентства, имеет китайское происхождение, и проверка призвана установить, соответствует ли его использование требованиям американского законодательства.
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сша
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технологии, министерство обороны сша, f-35, сша, китай, в мире
Технологии, Министерство обороны США, F-35, США, Китай, В мире
21:09 07.09.2022 (обновлено: 21:10 07.09.2022)
 
Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ

Reuters: Пентагон приостановил приемку F-35 для проверки на наличие китайских материалов

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35A Lightning II
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35A Lightning II . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими органами, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, под подозрением оказался сплав, используемый в смазочном насосе двигателя.
Сплав, со слов анонимного источника агентства, имеет китайское происхождение, и проверка призвана установить, соответствует ли его использование требованиям американского законодательства.
Истребитель F-22 Raptor ВВС США - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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ТехнологииМинистерство обороны СШАF-35СШАКитайВ мире
 
 
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