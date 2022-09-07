https://ria.ru/20220907/ssha-1815272014.html

Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ

Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2022

Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ

Американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:09

2022-09-07T21:09

2022-09-07T21:10

технологии

министерство обороны сша

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китай

в мире

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими органами, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По его данным, под подозрением оказался сплав, используемый в смазочном насосе двигателя.Сплав, со слов анонимного источника агентства, имеет китайское происхождение, и проверка призвана установить, соответствует ли его использование требованиям американского законодательства.

https://ria.ru/20220823/ssha-1811582678.html

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технологии, министерство обороны сша, f-35, сша, китай, в мире