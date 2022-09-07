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Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ
Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2022
Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ
Американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:09
2022-09-07T21:09
2022-09-07T21:10
технологии
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сша
китай
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими органами, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По его данным, под подозрением оказался сплав, используемый в смазочном насосе двигателя.Сплав, со слов анонимного источника агентства, имеет китайское происхождение, и проверка призвана установить, соответствует ли его использование требованиям американского законодательства.
https://ria.ru/20220823/ssha-1811582678.html
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РИА Новости
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технологии, министерство обороны сша, f-35, сша, китай, в мире
Технологии, Министерство обороны США, F-35, США, Китай, В мире
21:09 07.09.2022 (обновлено: 21:10 07.09.2022)
Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ
Reuters: Пентагон приостановил приемку F-35 для проверки на наличие китайских материалов