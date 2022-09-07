https://ria.ru/20220907/ssha-1815270734.html

Более половины американцев жалуются на финансовые сложности, показал опрос

Более половины американцев жалуются на финансовые сложности, показал опрос - РИА Новости, 07.09.2022

Более половины американцев жалуются на финансовые сложности, показал опрос

Более половины жителей США столкнулись с финансовыми проблемами из-за растущей инфляции, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса компании Gallup. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:03

2022-09-07T21:03

2022-09-07T21:03

сша

в мире

инфляция

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Более половины жителей США столкнулись с финансовыми проблемами из-за растущей инфляции, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса компании Gallup. “Большинство американцев, 56% говорят сейчас, что рост цен вызывает у их семей финансовые трудности, для сравнения в январе это число составляло 49%, а в ноябре (прошлого года) - 45%”, - говорится в публикации итогов опроса. Из этого числа 12% характеризуют свои проблемы как “тяжелые”, 44% называют их средними.По официальным данным, инфляция в США июле составила 8,5%, месяцем ранее она достигла 9,1% - рекордный показатель с ноября 1981 года.По данным опроса, число так называемых представителей “среднего класса” (годовой доход более 48 тысяч долларов), которые испытывают финансовые сложности, выросло на 17% в сравнении с ноябрем прошлого года, на 12% увеличилось число обеспеченных людей (годовой доход более 90 тысяч долларов), которым также приходится тяжело из-за растущих цен.Для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями 24% участников опроса признались в том, что начали сокращать свои расходы, 17% стали совершать меньше поездок. Опрос также свидетельствует, что жалобы на проблемы в связи с ростом цен в большей степени отмечают представители республиканской партии, нежели демократы - 67% против 44%.Опрос был проведен с 1 по 22 августа с участием 1,5 тысяч человек.

https://ria.ru/20220907/ssha-1815260692.html

https://ria.ru/20220907/tramp-1815239187.html

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сша, в мире, инфляция