https://ria.ru/20220907/ssha-1815260692.html

В США признали помощь Украине ошибкой

В США признали помощь Украине ошибкой - РИА Новости, 07.09.2022

В США признали помощь Украине ошибкой

Соединенные Штаты должны прекратить участие в конфликте на Украине, так как политика расширения НАТО на восток была ошибочной изначально, считает главный... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:56

2022-09-07T19:56

2022-09-07T20:11

в мире

россия

украина

нато

сша

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты должны прекратить участие в конфликте на Украине, так как политика расширения НАТО на восток была ошибочной изначально, считает главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен."Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию", — говорится в материале.По мнению автора статьи, именно действия Вашингтона вызвали новый виток холодной войны с Москвой. При этом попытки "победить и унизить" Россию не принесут американцам мира и покоя, отметил он."Может, нам следует положить этому конфликту конец?" — задает вопрос Бьюкенен.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, так как имеет агрессивный характер.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220907/polsha-1815205987.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, нато, сша