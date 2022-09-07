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В США признали помощь Украине ошибкой - РИА Новости, 07.09.2022
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В США признали помощь Украине ошибкой
В США признали помощь Украине ошибкой - РИА Новости, 07.09.2022
В США признали помощь Украине ошибкой
Соединенные Штаты должны прекратить участие в конфликте на Украине, так как политика расширения НАТО на восток была ошибочной изначально, считает главный... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:56
2022-09-07T20:11
в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты должны прекратить участие в конфликте на Украине, так как политика расширения НАТО на восток была ошибочной изначально, считает главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен."Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию", — говорится в материале.По мнению автора статьи, именно действия Вашингтона вызвали новый виток холодной войны с Москвой. При этом попытки "победить и унизить" Россию не принесут американцам мира и покоя, отметил он."Может, нам следует положить этому конфликту конец?" — задает вопрос Бьюкенен.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, так как имеет агрессивный характер.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220907/polsha-1815205987.html
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в мире, россия, украина, нато, сша
В мире, Россия, Украина, НАТО, США
19:56 07.09.2022 (обновлено: 20:11 07.09.2022)
 
В США признали помощь Украине ошибкой

TAC: расширение НАТО на восток и поставки оружия Украине привели к эскалации

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты должны прекратить участие в конфликте на Украине, так как политика расширения НАТО на восток была ошибочной изначально, считает главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен.
"Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию", — говорится в материале.
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По мнению автора статьи, именно действия Вашингтона вызвали новый виток холодной войны с Москвой. При этом попытки "победить и унизить" Россию не принесут американцам мира и покоя, отметил он.
"Может, нам следует положить этому конфликту конец?" — задает вопрос Бьюкенен.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, так как имеет агрессивный характер.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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