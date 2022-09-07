https://ria.ru/20220907/ssha-1815001511.html
Лидер Мьянмы: США разрушают стабильность, мешая сотрудничеству с Россией
Лидер Мьянмы: США разрушают стабильность, мешая сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 07.09.2022
Лидер Мьянмы: США разрушают стабильность, мешая сотрудничеству с Россией
США, осуждая сотрудничество России и Мьянмы, хотят нарушить стабильность в мире и регионе, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:05
2022-09-07T07:05
2022-09-07T07:28
в мире
мин аун хлайн
сша
мьянма
россия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. США, осуждая сотрудничество России и Мьянмы, хотят нарушить стабильность в мире и регионе, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.Лидер Мьянмы отметил, что США на протяжении истории оказывали поддержку тем оппозиционным силам в юго-восточной Азии, "которые хотели разрушить стабильность в различных странах"."И США поддерживали их, именно чтобы не было стабильности в регионе. История все помнит, это стало причиной многих конфликтов. На сегодняшний день на территории США проживают и получают помощь и поддержку оппозиционеры, которые создают нестабильности в различных странах в нашем регионе. Если провести сравнительный анализ, ни ранее СССР, ни позже Россия никогда не принимала у себя таких людей - если в чужой стране конфликты, они должны решать их сами", - подчеркнул Мин Аун Хлайн.Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование.Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года с подтверждением продления каждые 6 месяцев, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.Страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/napryazhennost-1814990808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мин аун хлайн, сша, мьянма, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
В мире, Мин Аун Хлайн, США, Мьянма, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
07:05 07.09.2022 (обновлено: 07:28 07.09.2022)
Лидер Мьянмы: США разрушают стабильность, мешая сотрудничеству с Россией
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн: США разрушают стабильность, мешая сотрудничеству с Россией
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. США, осуждая сотрудничество России и Мьянмы, хотят нарушить стабильность в мире и регионе, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.
"Причина осуждения (со стороны США - ред.) сотрудничества между нашими странами кроется в стремлении разбалансировать мировую стабильность. В многополярном мире мы - и Россия, и Мьянма - хотим сохранить мир и стабильность. АСЕАН также играет в этом большую роль. А США недовольны, потому что они хотят создать однополярный мир. Такое вмешательство США всегда реализуют под предлогом демократии, прав человека и созданием зависимости от доллара", - сказал он.
Лидер Мьянмы отметил, что США на протяжении истории оказывали поддержку тем оппозиционным силам в юго-восточной Азии
, "которые хотели разрушить стабильность в различных странах".
"И США поддерживали их, именно чтобы не было стабильности в регионе. История все помнит, это стало причиной многих конфликтов. На сегодняшний день на территории США проживают и получают помощь и поддержку оппозиционеры, которые создают нестабильности в различных странах в нашем регионе. Если провести сравнительный анализ, ни ранее СССР, ни позже Россия никогда не принимала у себя таких людей - если в чужой стране конфликты, они должны решать их сами", - подчеркнул Мин Аун Хлайн.
Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование.
Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года с подтверждением продления каждые 6 месяцев, и новых выборов.
Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.
Страны Запада, в первую очередь США и Великобритания
, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.