https://ria.ru/20220907/ssha-1815001511.html

Лидер Мьянмы: США разрушают стабильность, мешая сотрудничеству с Россией

Лидер Мьянмы: США разрушают стабильность, мешая сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 07.09.2022

Лидер Мьянмы: США разрушают стабильность, мешая сотрудничеству с Россией

США, осуждая сотрудничество России и Мьянмы, хотят нарушить стабильность в мире и регионе, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:05

2022-09-07T07:05

2022-09-07T07:28

в мире

мин аун хлайн

сша

мьянма

россия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. США, осуждая сотрудничество России и Мьянмы, хотят нарушить стабильность в мире и регионе, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.Лидер Мьянмы отметил, что США на протяжении истории оказывали поддержку тем оппозиционным силам в юго-восточной Азии, "которые хотели разрушить стабильность в различных странах"."И США поддерживали их, именно чтобы не было стабильности в регионе. История все помнит, это стало причиной многих конфликтов. На сегодняшний день на территории США проживают и получают помощь и поддержку оппозиционеры, которые создают нестабильности в различных странах в нашем регионе. Если провести сравнительный анализ, ни ранее СССР, ни позже Россия никогда не принимала у себя таких людей - если в чужой стране конфликты, они должны решать их сами", - подчеркнул Мин Аун Хлайн.Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование.Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года с подтверждением продления каждые 6 месяцев, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.Страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/napryazhennost-1814990808.html

https://ria.ru/20220907/dolgov-1814984115.html

сша

мьянма

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, мин аун хлайн, сша, мьянма, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)